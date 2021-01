Boletim DGS. Portugal passa as 8 mil mortes por Covid-19 e atinge novo máximo diário de óbitos (155)

Na zona norte, as autoridades de saúde indicam 2.180 novos casos (e 36 mortes), ao passo que no centro do país houve 1.129 casos (também se registaram 36 mortes). A estes, juntam-se os 434 infetados no Alentejo (região que tem mais 12 mortes) e os 143 infetados no Algarve (com mais uma morte). Nos Açores surgiram mais 101 casos (sem mortes registadas) e na Madeira mais 71 infetados (e duas mortes), segundo a DGS.

Um dos mortos estava na faixa etária dos 40 anos

Um dos 155 óbitos registados nas últimas 24 horas estava na faixa etária dos 40-49 anos, indica a Direção-Geral de Saúde. Nesta faixa etária já morreram 73 pessoas.