Carlos Gomes da Silva renunciou ao cargo de presidente executivo da Galp Energia, informou a empresa em comunicado à Comissão de Mercado Valores Mobiliários. A renúncia dos cargos de presidente da comissão executiva e de vice-presidente do conselho de administração foi apresentada esta terça-feira e objeto de “consensualização” entre o gestor e Paula Amorim, a chairman da Galp e representante da Amorim Energia, a principal acionista da empresa petrolífera, não tendo sido indicadas razões para a renúncia antes do final do mandato que terminava em dezembro do próximo ano.

A sua saída não será alheia ao novo rumo que a petrolífera tem anunciado de afastamento do petróleo, como aliás é visível no anúncio do fecho da refinaria de Matosinhos, e acelaração da transição energética. Terá sido a vontade de Paula Amorim de acelerar esse percurso, face a uma visão mais conservadora de homem da indústria petrolífera, que levou à substituição do CEO.

A principal acionista da Galp foi buscar o novo presidente executivo à Shell. Com 35 anos de casa na multinacional anglo-holandesa, onde fez toda a sua carreira, Andy Brown abandonou as funções de principal responsável pela área de exploração de petróleo (upstream) da Shell em janeiro de 2019, tendo mantido uma ligação profissional à empresa até há pouco tempo.

O último projeto a que esteve associado como consultor foi a empresa Zeroavia uma startup que explora o uso de células de hidrogénio no transporte aéreo para garantir emissões zero neste setor. A ligação de Brown ao hidrogénio pode aliás ter sido uma das razões para Paula Amorim o ter escolhido, dado a aposta da Galp no projeto de hidrogénio verde, um combustível sem emissões que poderá a prazo substituir o gás natural e até o gasóleo no transporte de mercadorias.

Andy Brown será o primeiro estrangeiro a liderar uma das empresas mais valiosas da bolsa portuguesa e a única das empresas de energia que tem como maior acionista um grupo português. O gestor de nacionalidade britânica vai ser cooptado como presidente executivo a partir de 19 de fevereiro, sendo a sua nomeação confirmada em assembleia geral a realizar este ano e na qual se antecipam mais mexidas na comissão executiva da Galp. Até à entrada do novo gestor, Gomes da Silva manter-se-á em funções.

Ainda ano final do ano passado, a EDP anunciou alterações significativas na sua equipa de gestão, com a saída em definitivo de António Mexia e João Manso Neto, cujos mandatos estavam suspensos desde julho passado, e a consolidação de Miguel Stilwell de Andrade como presidente executivo.

Carlos Gomes da Silva estava na presidência executiva da Galp desde 2015, quando substituiu Manuel Ferreira de Oliveira. Antes tinha estado oito anos na comissão executiva da petrolífera, quase desde que Américo Amorim se tornou o maior acionista da Galp, de quem aliás era considerado próximo.