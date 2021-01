Num contexto pandémico e com muitas restrições à mistura, a campanha dos candidatos às eleições presidenciais de 2021 já prometia ser tarefa complexa. Agora, com um candidato infetado com o novo coronavírus, tudo promete ser ainda mais complicado. Marcelo Rebelo de Sousa testou positivo ao SARS-CoV-2 esta segunda-feira e já cancelou “toda a agenda para os próximos dias, a começar com sessão com os peritos no Infarmed e a audição dos partidos políticos previstas”.

E Marcelo não foi o único. Os outros candidatos foram reagindo esta segunda-feira nas redes sociais e em órgão de comunicação, anunciando em alguns casos adaptações às campanhas. Todos desejaram as melhoras ao adversário na corrida a Belém.

Ana Gomes deseja “boa recuperação” e diz que se “sente muito bem”.

A ex-eurodeputada pelo PS foi das primeiras a reagir ao teste positivo de Marcelo Rebelo de Sousa. Ana Gomes desejou, na sua conta pessoal do Twitter, “a falta de sintomas e rápido e franco restabelecimento” do atual Presidente da República.

Acabo de saber q Presidente Marcelo Rebelo de Sousa está com covid. Desejo q continuação de falta de sintomas e rápido e franco restabelecimento. — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) January 11, 2021

Cerca de uma hora depois, a candidata apoiada pelo PAN e pelo Livre anunciou no Twitter que será contactada esta terça-feira pelas autoridades de saúde e que seguirá as “recomendações” que lhe forem instruídas. Além disso, diz desconhecer se existe possibilidade de manter o debate marcado para esta terça-feira, que juntaria todos os candidatos. Ana Gomes revelou igualmente que se sente “muito bem” e não desenvolveu qualquer sintoma.

Ana Gomes esteve com Marcelo Rebelo de Sousa pela última vez no passado sábado no debate entre os dois candidatos a Presidente da República. A candidata teve esta segunda-feira agenda presencial: uma iniciativa em Mem Martins (Sintra), ao ar livre, e na qual esteve sempre de máscara.

Acabo de ter contacto de Casa Civil PR. Amanhã serei contactada por autoridades saúde. Seguirei obviamente recomendações que me fizerem. Seguirei on line reunião Infarmed. Ignoro se debate RTP com todos candidatos será mantido. Sinto-me muito bem. — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) January 11, 2021

Marisa Matias deseja as “melhoras” e refere que contactou a Linha Saúde 24

A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda também aproveitou para desejar “as melhoras” e fez votos para que Marcelo recuperasse rapidamente num post do Twitter.

Contactei agora Marcelo Rebelo de Sousa, lamentando que tenha testado positivo à Covid-19. Desejo-lhe as melhoras e faço votos de rápida recuperação. — Marisa Matias (@mmatias_) January 11, 2021

Marisa Matias também já contactou a linha SNS24, que considerou que não existiu “contacto de risco” (a candidata esteve com Marcelo no debate de dia 2 de janeiro). No entanto, a candidata pelo BE anunciou que irá suspender a campanha eleitoral até receber o resultado do teste à Covid-19 — que realizou porque ia viajar. Tal como Ana Gomes, vai assistir à reunião de Infarmed via teleconferência.

Contactei esta noite a linha SNS24, que não considerou existir contacto de risco. A última vez que estive com Marcelo Rebelo de Sousa foi no debate de dia 2. Fiz hoje mesmo um teste à COVID-19, que estava previsto no âmbito da atividade eleitoral, aguardando o resultado. — Marisa Matias (@mmatias_) January 12, 2021

André Ventura fica em isolamento profilático

O candidato apoiado pelo Chega decidiu ficar, por uma questão de segurança, em isolamento profilático. Assim, todas as ações da campanha eleitoral estão canceladas até ser conhecido o resultado do teste.

O candidato André Ventura está já em isolamento profilático e assim ficará até fazer o teste e obter indicações da DGS. Assim, todas as iniciativas de campanha estão canceladas até ser conhecido o resultado do teste e as recomendações das autoridades de saúde”, informou a campanha de Ventura.

André Ventura, que esteve em debate com Marcelo na passada quarta-feira, também se mostrou disponível para participar no debate desta terça-feira por videoconferência. Em declarações à Rádio Observador, o líder do Chega, que se encontra em Lisboa depois de ter passado o dia no Algarve, explicou que vai fazer o teste às 11 horas e espera ter o resultado antes da hora marcada. Também confirmou que não é um contacto de risco.

João Ferreira deseja “rápidas melhores” com toda a “tranquilidade”

O candidato apoiado pelo PCP deseja ao Presidente da República “rápidas melhoras”, estando a “aguardar mais informações das autoridades de saúde” com toda a “tranquilidade”.

João Ferreira garante que fará de tudo para “assegurar a saúde de todos”. Em relação à continuidade da campanha eleitoral, o comunista aguarda pelas decisões da reunião de amanhã dos especialistas do Infarmed. O candidato esteve com Marcelo Rebelo de Sousa no debate no passado dia 4 de janeiro.

As ações de campanha previstas para esta terça-feira — um encontro com a deputada socialista Isabel Moreira e ainda uma iniciativa com a população em Almada –, foram canceladas.

Tiago Mayan deseja uma “uma rápida e forte recuperação”

Tiago Mayan Rodrigues deixou uma mensagem a Marcelo Rebelo de Sousa, desejando que o Presidente da República não desenvolva sintomas e que recupere da doença, revelou fonte da campanha ao Observador, que também anunciou que o candidato apoiado pela IL tentou contactar sem sucesso o ex-líder do PSD.

Também na rede social Twitter, Tiago Mayan Rodrigues desejou “uma rápida e forte recuperação” a Marcelo Rebelo de Sousa, com que esteve em debate a 3 de janeiro.

Espero que Marcelo Rebelo de Sousa não venha a desenvolver quaisquer sintomas, desejando-lhe uma rápida e forte recuperação. — Tiago Mayan 2021 (@LiberalMayan) January 11, 2021

Vitorino Silva continua com campanha e deseja as “rápidas melhoras”

Contrariamente aos outros candidatos, o dirigente do RIR (Reagir, Incluir e Reciclar) anunciou no Twitter que ia continuar com a campanha eleitoral, pois foi considerado um contacto de baixo risco, “visto que [esteve] com o Marcelo na passada quinta-feira, dia 7”. Aproveitou ainda para desejar as “rápidas melhoras” ao Presidente da República.

Após ter conhecimento do teste positivo à Covid-19 de Marcelo Rebelo de Sousa entrei em contacto com a linha SNS24, que não considerou existir contacto de risco, visto que estive com o Marcelo na passada quinta-feira, dia 7. Desde já as suas rápidas melhoras. — Tino de Rans (@_tinoderans_) January 12, 2021

Antes da divulgação do tweet, o candidato também conhecido por Tino de Rans entrou em direto com a RTP3, dizendo estar “preocupado”, porque não tinha obtido resposta da linha SNS 24. “Estou aqui no quarto, em Lisboa, sozinho e não atendem da linha SNS 24”, disse.

“Na quinta-feira estive com ele e havia acrílicos, estávamos salvaguardados”. Ainda assim, o candidato diz que aguarda instruções. E apelava: “Se me estiverem a ouvir na televisão, estou a tentar ligar”.