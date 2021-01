Artigo em atualização

O novo decreto do estado de emergência prevê que “os idosos residentes em estruturas residenciais possam beneficiar do regime do confinamento obrigatório, podendo votar no próprio lar”. Além disso, “a generalidade dos eleitores” terá garantida “a livre deslocação para o exercício do direito de voto, antecipado no dia 17 de janeiro e normal no dia 24 de janeiro”. E acrescenta: “Lembram-se também as liberdades que não podem em qualquer caso ser restringidas”.

O decreto diz ainda que “podem ser adotadas medidas de controlo de preços e combate à especulação ou ao açambarcamento de determinados produtos ou materiais”. Podem ainda ser “limitadas as taxas de serviço e comissões cobradas, aos operadores económicos e aos consumidores, pelas plataformas intermediárias de entregas ao domicílio na venda de bens ou na prestação de serviços”.