O vice-Presidente norte-americano, Mike Pence, admitiu esta terça-feira que o tempo da Administração Trump chegou ao fim e que será substituída por uma outra, liderada pelo democrata Joe Biden, garantindo ainda que a transição será “perfeita”.

“O nosso tempo acabou“, disse Pence numa conversa com os governadores norte-americanos sobre a pandemia de Covid-19, em que acrescentou que a atual administração está no meio do processo de transição de poder e que está a trabalhar “diligentemente” com a equipa do Presidente eleito.

Agradecendo aos governadores pela liderança no combate ao novo coronavírus nos respetivos estados, Pence prometeu uma “transição perfeita” da administração dos Estados Unidos.

[O objetivo] é o de que não haja interrupção nos nossos contínuos esforços para pôr a saúde do povo norte-americano em primeiro”, sublinhou o vice-Presidente norte-americano, a oito dias da tomada de posse de Biden.

Os comentários de Pence ocorrem numa altura em que a Câmara dos Representantes, liderada pelos democratas, quer avançar com a destituição (impeachement) de Trump, após os violentos incidentes de quarta-feira passada no Capitólio, em Washington, provocados por apoiantes do chefe de Estado republicano cessante para denunciar uma alegada fraude eleitoral.

A invasão do Capitólio provocou cinco mortes.