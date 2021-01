Evanilson foi o herói. Mas para Evanilson vestir a capa foi preciso Sérgio ser um mártir (a crónica do Nacional-FC Porto)

Sérgio Conceição chegou ao FC Porto em 2017. De lá para cá, entre as duas Ligas que conquistou, a forma como encerrou um período de hegemonia do Benfica e como puxou para a equipa principal jovens talentos da formação, o treinador foi sempre interpretado como o grande restaurador de um sentimento que vinha a escassear no clube. Um sentimento vencedor, de pertença e de gratidão, que garantiu aos dragões um espírito, dentro e fora de campo, que encontra poucos paralelos no restante futebol europeu.

Esse sentimento, contudo, não foi inventado por Sérgio Conceição. Foi simplesmente recuperado, depois de alguns anos de escassez, por um treinador que havia sido jogador e adepto — mas já existia. E prova disso é a recente entrevista de Pepijn Lijnders, atual adjunto de Jürgen Klopp no Liverpool que ao longo de sete anos trabalhou na formação do FC Porto e foi dos elementos mais importantes no desenvolvimento da nova geração de jogadores dos dragões.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Nacional-FC Porto, 2-4 Oitavos de final da Taça de Portugal Estádio da Madeira, no Funchal Árbitro: António Nobre (AF Leiria) Nacional: Piscitelli, Rúben Freitas, Pedrão, Rui Correia, João Vigário, Gorré (Thill, 105′), Azouni (Nuno Borges, 78′), Alhassan, Francisco Ramos (Kalindi, 105′), Rochez (Júlio César, 67′), Riascos (João Victor, 90+2′) Suplentes não utilizados: Rui Encarnação, Danilovic Treinador: Luís Freire FC Porto: Diogo Costa, Nanu (João Mário, 76′), Pepe, Diogo Leite (Evanilson, 88′), Sarr (Zaidu, 70′), Corona, Grujic (Otávio, 70′), Sérgio Oliveira, Luis Díaz (Loum, 104′), Taremi, Toni Martínez (Marega, 76′) Suplentes não utilizados: Marchesín Treinador: Sérgio Conceição Golos: Luis Díaz (22′), Rochez (25′), Riascos (62′), Evanilson (88′), Sérgio Oliveira (101′), Taremi (115′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Rochez (40′), a Rúben Freitas (45+1′), a Taremi (45+2′), a Rui Correia (54′ e 65′), a Corona (59′), a Azouni (75′), a Zaidu (94′), a Marega (118′); cartão vermelho por acumulação a Rui Correia (65′)

“Quando assinei o primeiro contrato com o FC Porto, foi de um ano. Depois foi por três anos. Estava muito contente pelo dinheiro, pela atenção que me davam, estava tão orgulhoso por me terem dado um novo contrato. A única coisa não negociada foi que eles disseram: ‘Pep, a partir de agora, isto significa que nunca podes trabalhar no Benfica’. E eu prometi, claro, queria aquele contrato!”, disse o holandês no podcast “The Big Interview”, acrescentando que encontrou no FC Porto um clube com “grandes valores”.

“Com humildade. Pinto da Costa criou um instituto de vencedores, uma cultura vencedora. Amamos aqueles que odeiam perder, esse é o mote do FC Porto. Lutamos contra tudo e contra todos, essa é a segunda frase que me vem à cabeça. A raça, a força interior dos jogadores, é algo que nunca vi antes. É algo que vai ficar comigo para sempre. Alguns clubes estão no jogo para o jogar. O FC Porto está no jogo para vencer”, explicou, sublinhando depois que foi contratado na ótica de “criar uma nova geração de jogadores” e que trabalhou com grupos que incluíam Fábio Silva, André Silva ou Rúben Neves mas também André Gomes e João Félix, que acabaram por ganhar notoriedade ao serviço do Benfica.

Ou seja, e em resumo, Sérgio Conceição apareceu mesmo para restaurar uma identidade que durante alguns anos, durante o tetracampeonato do Benfica, pareceu desaparecida. Uma identidade que, contudo, nunca desapareceu. E que este ano tinha como grande objetivo melhorar o feito da época passada: voltar a conquistar os dois principais troféus nacionais, juntar a Taça da Liga à já garantida Supertaça e ir o mais longe possível na Liga dos Campeões. No segundo lugar da Liga, na final four da Taça da Liga, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o passo seguinte da tarefa do FC Porto prendia-se com a Taça de Portugal e com uma visita à Madeira.

Esta terça-feira, os dragões defrontavam o Nacional no Funchal, com o relvado da Choupana ainda visivelmente marcado pelas difíceis condições atmosféricas que se têm feito sentir na Madeira e pelo jogo com o Sporting, na passada sexta-feira. Com Wilson Manafá e Fábio Vieira ainda de fora das opções por terem testado positivo para a Covid-19, Sérgio Conceição desenhava um onze que não só poupava alguns dos mais utilizados como parecia ter já em mente o Clássico com o Benfica, na próxima sexta-feira. O treinador lançava Diogo Costa, Nanu, Sarr (na esquerda da defesa), Grujic, Luis Díaz e Toni Martínez, promovendo o regresso de Pepe ao onze inicial, e poupava Marchesín, Zaidu, Uribe, Otávio e Marega, sendo que Mbemba nem sequer viajou para a região autónoma. Ainda assim, Conceição não abdicava de um tridente que tem sido fulcral: Sérgio Oliveira, Corona e Taremi.

O jogo arrancou com um ritmo baixo, com o FC Porto a assumir claramente a dianteira da partida mas sem nunca ser muito incisivo nesse controlo. Do outro lado, o Nacional apresentava um bloco baixo mas não abdicava de procurar o ataque, principalmente em situações de transição rápida, aproveitando o erro do adversário — mas expondo-se também a alguns erros na primeira fase de construção que acabavam por originar perdas de bola em zonas perigosas. Os primeiros três lances mais destacados do jogo tiveram o mesmo protagonista, Sérgio Oliveira, que ia tentando forçar a bem organizada defensiva madeirense. O internacional português rematou por cima (5′), acertou na trave depois de bater um canto (6′) e ainda atirou ao lado, na sequência de um pontapé em jeito (12′).

Com um fluxo ofensivo assinalável, o FC Porto acabou por conseguir abrir o marcador por intermédio de Luis Díaz — que acertou na baliza apenas instantes depois de ter tido a primeira oportunidade, com um remate por cima (21′). Nanu surgiu no corredor direito e rasgou toda a defesa do Nacional com um passe horizontal que variou o flanco de forma perfeita; Luis Díaz recebeu na esquerda, dançou com a bola nos pés até tirar um adversário da frente e atirou em jeito, cruzado, para o poste mais distante (22′). Um golo mais do que característico do colombiano, que chegava assim ao oitavo da temporada e que já marcou em todas as competições em que o FC Porto esteve envolvido.

Luis Diaz já marcou em todas as competições esta época:

Liga⚽⚽⚽

Taça⚽

Taça Liga⚽

Supertaça⚽

Champions⚽⚽ pic.twitter.com/XOqxLeMCzH — playmakerstats (@playmaker_PT) January 12, 2021

O Nacional, porém, estava longe de ter dado o jogo como perdido. Num contra-ataque letal, Riascos apareceu solto na ala direita e foi melhor do que Sarr, conseguindo cruzar rasteiro; no coração da grande área, Rochez recebeu de costas para a baliza, rodou muito bem sobre Pepe e atirou para bater Diogo Costa e completar uma bela finalização (25′). Escassos três minutos depois do golo de Luis Díaz, o Nacional empatava a partida e voltava a estar totalmente dentro da corrida pela qualificação para os quartos de final. Depois de alcançado o empate, a equipa de Luís Freire recuou, encurtou os espaços e aproximou as linhas, de forma a não correr tantos riscos e blindar a baliza de Piscitelli.

E assim, o último quarto de hora da primeira parte pertenceu por inteiro ao FC Porto. Aos dragões instalaram-se no meio-campo adversário e poderiam ter chegado novamente à vantagem em diversas ocasiões: Diogo Leite acertou na trave com um remate muito forte (31′), Luis Díaz também falhou o alvo na sequência de um passe de calcanhar de Corona (34′) e Sérgio Oliveira bateu um livre direto por cima da baliza (44′). Apesar das oportunidades, o FC Porto não conseguiu voltar a enquadrar um remate e foi para o intervalo empatado com o Nacional, tendo acertado com a baliza apenas no lance do golo de Luis Díaz durante toda a primeira parte.

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do Nacional-FC Porto:]