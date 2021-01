O Governo admite pagar cerca de 10% das faturas da eletricidade de todas as famílias portuguesas até ao final do novo confinamento que arranca na quinta-feira. A medida extraordinária – cujos detalhes foram avançados esta terça-feira pela Expresso, citando fontes do ministério do Ambiente – tem efeitos desde 1 de janeiro e deverá ter um custo estimado de 20 a 25 milhões de euros por mês.

O executivo dá, assim, seguimento a uma proposta deixada pela deputada do PEV Mariana Silva na reunião com o primeiro-ministro, no passado sábado. A deputada dos Verdes considerou que o Governo deveria criar um apoio extraordinário devido não só à vaga de frio que se faz sentir como também por causa do confinamento.

Questionada pelo Observador, fonte oficial do Ministério do Ambiente escusou-se a dar pormenores sobre a medida, mas admitiu que um apoio extraordinário ao pagamento da fatura da eletricidade poderá ser debatido e aprovado no conselho de ministros de quinta-feira.