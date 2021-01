Mais de 140 famílias receberam o cabaz biorregião, no âmbito da campanha “Idanha em Família”, promovida pelo município local para dinamizar o turismo e o setor agroalimentar e que convida as famílias a conhecer o concelho, foi esta terça-feira, anunciado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o município de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, explica que a adesão a esta campanha “está a ser muito positiva”.

“Idanha em Família alia o trabalho da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova e dos empresários do setor do turismo na implementação de medidas de segurança e higiene para criar as condições para receber as famílias em segurança”, lê-se na nota.

Os cabazes de produtos regionais e biológicos são oferecidos a famílias que fiquem alojadas duas ou mais noites, em regime de meia pensão, numa das unidades de alojamento aderentes do concelho de Idanha-a-Nova.

“O cabaz biorregião inclui ainda o “Idanha-a-Nova Passport” e a possibilidade de agendar gratuitamente visitas guiadas com operadores locais durante a estadia”, refere o município.

A campanha, que já foi usufruída por mais de 140 famílias de turistas portugueses, espanhóis, brasileiros, ingleses e holandeses, prossegue nos próximos meses.

Segundo a autarquia, a campanha “Idanha em Família” é uma medida de apoio à economia local, com vista a dinamizar a atividade das unidades hoteleiras, da restauração, da animação turística e do setor agroalimentar, promovendo ainda a economia circular e os circuitos curtos de comercialização.