“São 7 anos e a cada ano fomos alterando/acrescentando coisas. Existe, pela primeira vez, a nossa voz, que nunca existiu pela primeira vez. Há mais instrumentos. No que à música diz respeito, estamos só a trabalhar a Sétima Sinfonia de Beethoven, todos os materiais vêm daí, enquanto que antes eram coisas de vários sítios. Havia uma voz exterior, com um discurso sobre a vida dos maestros. Portanto, hoje não há nada que venha de fora, não há gravações, não há som, é tudo aquilo que somos capazes de fazer até este momento. Isso é uma grande alteração. E no Ensaio para uma cartografia foi acontecendo uma coisa evidente de explorar a tentativa, a falha, e de trabalharmos sobre materiais que não são os nossos, era um trabalho que era mais exposto e ao mesmo tempo com muita força e superação. O que eu sinto é que a falha, a resistência, a fragilidade estão aqui de forma mais subtil. Estou agora a pensar sobre isso, nem sei se estou certa.”

A resistência está prevista que prossiga mesmo depois deste momento no TNDMII. De 3 a 7 de março, no anfiteatro ao ar livre da Culturgest, esperemos que aconteça O Escuro Que Te Ilumina, um trabalho em espaço público, que teve como mote a recuperação de Bruno Candé Marques depois do coma a que esteve submetido na sequência de um acidente em 2017, quando foi atropelado de bicicleta no regresso a casa. O ator que foi assassinado dia 25 de julho de 2020, sob motivos racistas.

Esse trabalho teve que ver inicialmente com o [Bruno] Candé, foi preparado em 2018, e foi pensado na recuperação dele, daí a ideia do Escuro que te ilumina, que é um título roubado ao José Riço Direitinho, mas que me pareceu uma coisa muito certa, perguntei-lhe se podia trabalhar sobre o título. É mesmo esquisito, isto. Várias pessoas desta equipa começaram a fazer uns workshops para um dia arranjarmos dinheiro para fazer este espectáculo. Foi exatamente uma semana antes de começarmos a fazer os workshops que não conseguimos entrar no nosso espaço na Zona J, então vamos todos para a rua. Depois fizemos uma vez em Julho de 2018, foi a primeira vez que o Candé voltou a trabalhar depois de ter vindo do coma, com muitas debilidades e ele só dizia ‘qual fisioterapeutas, nada como um workshop’”, conta.

E este é um trabalho que parte de narrativas individuais para se espraiar coletivamente, numa imagem geral vulga soma de pequenas histórias físicas: “Cada intérprete tem uma narrativa, o escuro que ilumina cada um. São essas narrativas individuais que depois se expandem, a maneira como toda a gente se expôs, sem se conhecer, foi extraordinário. Foi sempre feito em improvisos e encontram-se pontos de contacto na imagem geral. Depois voltámos a fazer em novembro, no inverno, e foi incrível, estava frio, numa noite em que choveu torrencialmente e que tínhamos público. E por isso propus fazer isto ao Mark [Deputter] fora do edifício, naquele auditório exterior. Espero que chova e que se possa fazer”, conclui. Esperemos que chova.