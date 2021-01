A Mota-Engil assinou o seu maior contrato de sempre, num valor de 1,48 mil milhões de euros (1,82 mil milhões de dólares), para a construção de uma infraestrutura ferroviária na Nigéria, segundo comunicado enviado ao mercado.

Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a construtora adiantou que “a sua subsidiária para a região de África assinou um contrato conducente à execução do projeto, à construção e ao financiamento de uma infraestrutura ferroviária na República Federal da Nigéria e na República do Níger”.

Segundo a Mota-Engil, “tratando-se do maior contrato de sempre do grupo, este tem vindo a exigir ao longo dos últimos três anos uma preparação e organização ímpares conducentes à mitigação dos riscos, à maximização da rentabilidade, à redução dos prazos de execução e à minimização do impacto nas comunidades locais e do seu custo para a República da Nigéria”.