Um homem de 46 anos ficou em prisão preventiva por suspeita de abusos sexuais a uma criança de 13 anos de idade, da qual era padrasto, na zona de Coimbra, anunciou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Fonte da Diretoria do Centro disse à agência Lusa que os abusos tiveram início “há pelo menos três anos” e aconteceram dentro da casa onde residiam, numa localidade próxima da cidade de Coimbra. “A denúncia foi efetuada pelo Hospital Pediátrico de Coimbra, onde a vítima foi a uma consulta e revelou os abusos sexuais“, acrescentou a mesma fonte, salientando que a menor era ameaçada.

Segundo a Diretoria do Centro da PJ, a criança vivia com o agressor desde os seis anos de idade e tinha com ele uma relação de “filho para pai”. “A mãe não sabia de nada e a vítima era ameaçada que, se contasse o que se passava, a família ia passar mal financeiramente, já que era o sustento da casa”, refere. Na casa, vivia também um irmão da vítima, de 11 anos de idade.

O padrasto foi detido no domingo, próximo da residência, em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Ministério Público, no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra, e foi presente a interrogatório judicial na segunda-feira. De acordo com a PJ, o suspeito não tinha antecedentes criminais e trabalhava na construção civil.