A seleção portuguesa de futsal e a equipa do Sporting estão nomeadas nas respetivas categorias para os prémios FutsalPlanet, que distinguem os melhores do mundo da modalidade em 2020.

Portugal, vencedor em 2018, enfrenta a concorrência de Argentina, Brasil, República Checa, Cazaquistão, Marrocos, Rússia, Sérvia, Espanha e Venezuela, enquanto o Sporting disputa a distinção com Barcelona (Espanha), Magnus Futsal (Brasil), Mes Sungun Varzaghan (Irão), MFK Moscovo (Rússia), Inter Movistar (Espanha), Nagoya Oceans (Japão), PTT Bluewave Chonburi (Tailândia), Corinthians Paulista (Brasil) e Tai Son Nam (Vietname).

Paralelamente, o português Eduardo Veiga, que atua nos espanhóis do Viña Albali Valdepeñas, está nomeado para o prémio de melhor guarda-redes de futsal do mundo, contando como rivais, entre outros, com os brasileiros Thiago ‘Guitta’ e Diego Roncaglio, que defendem as balizas do Sporting e do Benfica, respetivamente.

Antes, já o selecionador português de futsal, Jorge Braz, o treinador da equipa masculina do Sporting, Nuno Dias, e o da formação feminina do Benfica, Pedro Henriques, tinham também sido nomeados para os prémios de melhores do mundo de 2020. Isto, depois das nomeações do FutsalPlanet de Ana Catarina Pereira, para o galardão de melhor guarda-redes do mundo, e da equipa feminina do Benfica, para o de melhor conjunto.

Jorge Braz, vencedor do galardão em 2018 e 2019, repete a presença entre os nomeados para o prémio de melhor selecionador, designado Dimitri Nicolaou, em homenagem ao antigo jogador e treinador grego. O responsável pela equipa das ‘quinas’ compete com os selecionadores Hicham Dguig (Marrocos), Federico Vidal Montaldo (Espanha), Freddy Barrera (Venezuela), Goran Ivancic (Sérvia), Kaká (Cazaquistão), Matías Raúl Lucuix (Argentina), Marquinhos (Brasil), Tomas Neumann (República Checa) e Sergey Skorovich (Rússia).

Nuno Dias, que orienta o Sporting desde 2012/13, tem como rivais Andreu Plaza (FC Barcelona, Esp), detentor do troféu, Luciano Antonelli (San Lorenzo de Almagro, Arg), César Núñez (Bluewave Chonburi, Tai), David Ramos (Viña Albali Valdepeñas, Esp), Duje Maretic (Olmissum, Cro), Pham Minh Giang (Thai Son Nam FC, Vie), Ricardinho (Magnus Futsal, Bra), Tino Pérez (Inter Movistar, Esp) e Besik Zoidze (MFK KPRF Moscovo, Rus).

Já o ‘encarnado’ Pedro Henriques concorre à primeira edição do galardão para melhor treinador de uma equipa feminina frente a Temur Alekberov (MFK Normanochka, Rus), Cristiane de Souza (Taboão da Serra, Bra), Esquerda (Leoas da Serra, Bra), Julio Delgado (Burela, Esp), Yoshitaka Kamikubo (Nishinomiya, Jpn), Massimiliano Neri (Città di Falconara, Ita), Alexander Ratych (Budstar FSF, Ucr), Atefeh Rezaei (Mes Rafsanjan, Ira) e Andrés Sanz (Atlético Navalcarnero, Esp).