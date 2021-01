O ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, defendeu esta terça-feira que a área que tutela vai ser um “importante elemento” durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), num período “particularmente sensível” face às consequências da pandemia.

A presidência portuguesa […] tem lugar num momento particularmente sensível, em que a pandemia e as consequências socioeconómicas representam um desafio sem precedentes”, considerou o governante, que falava, por videochamada, na comissão parlamentar de Agricultura e Mar.

Durante a sua intervenção, Ricardo Serrão Santos afirmou que o mar vai ser um “importante elemento” durante a presidência portuguesa, enquanto fonte de biodiversidade, o que vai também implicar uma maior participação da sociedade civil.

Entre as atividades previstas para este semestre, o ministro destacou as negociações de quotas e de capturas máximas autorizadas, a aprovação do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, Pesca e Aquicultura, bem como a realização de uma conferência sobre política marítima integrada.

No que se refere às pescas, o governante adiantou que o objetivo passa por trabalhar uma política comum “sólida”, dando continuidade à sua implementação e financiamento, garantindo a gestão sustentável dos recursos.

Já no âmbito da política marítima integrada, Portugal quer ter uma agenda azul “forte e focada no investimento”.

As questões do mar e do oceano não são menores para a Comissão Europeia e não o serão também durante a presidência portuguesa”, concluiu.

Portugal assumiu a 1 de janeiro a presidência do Conselho da UE, sucedendo à Alemanha.