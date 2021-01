A três dias do Clássico no Dragão com o Benfica, existia algo que o FC Porto, com toda a certeza, não queria: gastar demasiada energia contra o Nacional, colocar os habituais titulares contra o Nacional, prolongar a indecisão contra o Nacional. No fim, foi exatamente tudo isso que aconteceu. Os dragões tiveram de se empenhar numa reviravolta, tiveram de colocar Otávio, Marega e Zaidu em campo e tiveram de batalhar ao longo de 120 minutos.

Assim, o FC Porto escalou uma montanha surpreendentemente difícil na Madeira na mesma semana em que vai receber o Benfica, num jogo que, em caso de vitória do Sporting frente ao Rio Ave, pode deixar um eventual derrotado a sete pontos da liderança. Os dragões apontaram quatro golos, engrossaram o perfil de equipa muito concretizadora e chegaram aos 57 golos em 24 jogos, tendo sido esta a 10.ª partida consecutiva em que marcaram quatro vezes. Contudo, e em oposição, a equipa de Sérgio Conceição sofreu dois golos pela sétima vez esta temporada e chegaram ao pior registo desde 2008/09, com 23 golos sofridos.

Contudo, a noite acabou da melhor maneira para o FC Porto. Os dragões, detentores do título, apuraram-se pelo quarto ano consecutivo para os quartos de final da Taça de Portugal, sendo que nos últimos três anos chegou sempre, pelo menos, às meias-finais. Tudo isto numa noite em que Sérgio Conceição, a título pessoal, fez o 189.º jogo ao comando do FC Porto e tornou-se o terceiro treinador com mais partidas pelo clube, apenas atrás de Artur Jorge e Jorge Maria Pedroto. Na flash interview, o técnico explicou que este foi um encontro em que os dragões entraram “de forma fantástica”.

⭐189⭐ ????Sérgio Conceição é, agora, o terceiro treinador com mais jogos ao serviço do FC Porto#FCPorto pic.twitter.com/9busAt9fGp — FC Porto (@FCPorto) January 12, 2021

“Criámos situações suficientes para irmos para o intervalo a vencer. Na segunda parte, numa transição, fazem o 2-1, e nós, mais uma vez, com ocasiões suficientes para estarmos na frente. E foi isso. Ocasiões atrás de ocasiões e nós não tão bem no momento do equilíbrio. Se tivéssemos sido eficazes penso que teria sido um resultado histórico”, disse Sérgio Conceição, acrescentando que este foi um “jogo estranho”. “Foi um jogo de grande qualidade da minha equipa mas muito estranho. Sofremos dois golos. Podiam ter feito ainda o terceiro num penálti já perto do fim. Foi estranho nesse sentido, no sentido em que o nosso adversário foi extremamente eficaz”, afirmou.

“Tudo o que é trabalho coletivo, como o trabalho defensivo, a equipa esteve sempre muito solidária, mas há um ou outro erro individual nosso e o adversário aproveita para fazer golo. É um momento. Não há preocupação. Vejo todos os jogadores bem. Estão de parabéns. Foi um esforço maior do que eu pensava que fôssemos ter hoje. Preferia não ter feito esses 30 minutos [extra]. Agora é preparar para ganhar o jogo com o Benfica”, atirou o treinador, justificando mais dois golos sofridos pelo FC Porto.