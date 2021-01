Os agentes culturais reagiram esta quarta-feira com resignação perante o anúncio de António Costa de que o setor da cultura não poderá funcionar em Portugal continental durante o novo confinamento geral do país, entre 15 e 30 de janeiro, pelo menos. No entanto, alguns desses agentes, nomeadamente o sindicato Cena-Ste e o movimento Ação Cooperativista, querem ver apoios públicos a chegar a técnicos e criadores artísticos e aguardam as medidas da ministra da Cultura, Graça Fonseca, que devem ser conhecidas já nesta quinta-feira.

A informação divulgada pelo Governo indica que a partir da meia-noite de sexta-feira todos os eventos vão estar proibidos, incluindo os espetáculos, e que os espaços culturais terão de encerrar portas. O primeiro-ministro reconheceu em conferência de imprensa que o setor da cultura se tem “queixado e com razão, porque é atingido” pelas medidas de contingência face à pandemia da covid-19 e escusou-se a adiantar detalhes sobre apoios públicos, remetendo para um anúncio a ser feito nesta quinta-feira pelo ministro da Economia e pela ministra da Cultura (tal como aconteceu em março, na primeira vaga da pandemia).

Numa primeira reação, o porta-voz do Cena-STE (Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos) disse ao Observador que “já esperava” que o confinamento geral fosse anunciado. Para Rui Galveias, “as questões da Direção-Geral da Saúde são da Direção-Geral da Saúde”. No entanto, o sindicato “continua a exigir outra escala e outros valores nos apoios ao setor e aos trabalhadores” da cultura. Questionado sobre exigências mínimas, o sindicalista concretizou diversas medidas.

Apoios baseados no ordenado mínimo nacional e não no indexante dos apoios sociais, que cheguem a toda a gente; a garantia de que aos apoios não são subtraídos pagamentos à Segurança Social; a transversalidade nos apoios; a garantia de que as moratórias dos pagamentos das empresas são de facto aplicadas; e apoios às estruturas que vão ter a atividade suspensa, para que mantenham a liquidez e consigam pagar aos trabalhadores informais”, disse Rui Galveias.

O porta-voz do Cena-STE notou que “neste momento é muito difícil quem tem casa manter a casa, sequer mantê-la quente neste inverno, ter alguma dignidade”, o que se aplica aos trabalhadores da cultura e a todos os outros.

Sobre a manifestação que o Cena-STE convocou, ao lado de outras organizações, para o próximo dia 30, sob o lema “Na Rua Pela Cultura”, o mesmo responsável adiantou que uma decisão final será conhecida nos próximos dias. “Temos de avaliar as medidas de apoio que vão ser anunciadas e depois vamos definir se o protesto continua ou se será adiado”, explicou.

Falando em nome pessoal, o produtor e ator Ruy Malheiro, ligado à Ação Cooperativista — um grupo informal de trabalhadores das artes criado a 17 de abril no contexto do primeiro confinamento geral — transmitiu ao Observador que “a manifestação deve ser mantida”, mesmo que os apoios a anunciar “possam amenizar a situação”. A data pode ser alterada, mas as razões do protesto mantêm-se, disse Ruy Malheiro. “As questões que a manifestação encerra não são exclusivas do confinamento, são transversais, são reivindicadas há anos.”

O confinamento geral coloca as artes e os espetáculos “numa nova situação de enorme fragilidade”, no dizer do produtor e ator. Segundo a Ação Cooperativista, e outras estruturas representativas das artes performativas, como a Plateia e a Rede, é “urgente a reposição” do decreto-lei de 26 de março do ano passado, que “estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito cultural e artístico, em especial quanto aos espetáculos não realizados”.

“Neste momento, qualquer espetáculo cancelado ou reagendado está sem qualquer tipo de proteção e todos os trabalhadores estão sem proteção digna”, sublinhou Ruy Malheiro.

O empresário Álvaro Covões, diretor da Everything is New (mais conhecida pelo festival NOS Alive) e membro da direção da APEFE (Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos), considera que o confinamento “é mais uma tragédia para o setor”. Deu como exemplo imediato de prejuízo o concerto de Aurea no Campo Pequeno, em Lisboa, marcado para dia 15, com Matias Damásio como convidado. Será adiado pela terceira vez.

A área dos espetáculos ao vivo, museus e exposições fechou 2020 com uma quebra de 80%, dizem as estimativas que temos até agora. Como cidadão e empresário, espero que desta vez — e estamos a falar de um confinamento geral que foi prometido por todos que não se repetiria — se aplique uma bazuca direta nas empresas. De outra forma, como é que as empresas vão sobreviver?”, questionou Álvaro Covões.

Entretanto, a reunião marcada em dezembro entre o Ministério da Cultura e os promotores de espetáculos e festivais de música, com o objetivo de preparar a retoma da atividade a partir da primavera, foi adiada desta quarta-feira para sexta, segundo o responsável pela Everything is New, que neste particular se mantém otimista. “Ficámos a saber que vem aí um confinamento, mas estamos em janeiro, o país não vai estar fechado o ano todo”, referiu. “Vamos acreditar que a vacinação vai seguir a bom ritmo e que teremos a tão desejada a imunidade de grupo, para voltarmos à normalidade. Agora que vamos estar fechados em casa estaremos todos muito mais atentos ao processo de vacinação. Deixámos de ouvir falar da vacinação, os jornalistas deviam fazer o favor ao país de saber em que ponto está isso.”

Já o empresário e encenador Filipe La Féria disse esperar que os apoios públicos contemplem desta vez os teatros privados, como o Politeama, de que é responsável. “Os teatros privados não tiveram absolutamente nenhum apoio específico desde março, quando começou a pandemia. Houve uma divisão clara entre as salas privadas e as salas públicas ou subsidiadas. O Politeama, o Campo Pequeno, o Tivoli, todas as companhias privadas ficaram fora dos apoios, espero que não tenha sido por qualquer preconceito ideológico, como agora é politicamente correto dizer-se”, apontou Filipe La Féria.

O criador do conhecido espetáculo Passa Por Mim no Rossio disse ainda que o Politeama “está num caos”, agora que passam dez meses sobre o encerramento ao público. “Fechei com o espetáculo A Severa e não voltei a abrir. Fiz três tentativas de reabertura, mas sem apoios não consegui. Houve apenas um pequeno apoio da Câmara de Lisboa”, acrescentou.