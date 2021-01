Seria preciso a intervenção de Francisco Madelino, presidente da Assembleia Intermunicipal da Comunidade e presidente do Inatel, e de Rui Barreiro, ex-presidente da câmara de Santarém e ex-secretário de Estado das florestas do segundo governo socialista de José Sócrates, para enquadrar melhor a resposta. “Esta região foi pioneira em acabar com o touro de morte, mas não há aqui feira que não tenha uma largada. O que não há é tortura do bicho”, diria Francisco Madelino. Pedro Ribeiro lá explicaria melhor o que quis dizer com a primeira resposta direta: “Podia haver evoluções nos espetáculos tauromáquicos mas o extremar de posições faz com que seja tudo ou nada”.

O problema é o “extremar de posições”. E é também contra esse “extremismo” que Ana Gomes tem dito que quer lutar. O dia de campanha prosseguiu com uma reunião com a administração do hospital distrital de Santarém, e continuará em Lisboa. À tarde, troca, e é André Ventura quem pisa terreno fértil em Santarém.