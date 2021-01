Conhecido pela admiração que nutria pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos comentários a negar a gravidade da pandemia, Stanley Gusman, apresentador da TV Alterosa, do Estado de Minas Gerais, morreu este domingo com uma infeção secundária provocada pela Covid-19.

Tinha 49 anos e há menos de um mês tinha aparecido no seu programa, de crónica policial, a discordar do prefeito de Belo Horizonte, que pediu parcimónia aos cidadãos nos festejos de Natal e fim de ano.

“Eu vou visitar meu pai, vou visitar minha mãe. Não vou matá-los. Acho um desrespeito o senhor [prefeito] falar isso. Não mexa com a minha família. Vou defender os meus pais e o meu país”, disse o apresentador, natural de BH, no Alterosa Alerta, o programa que apresentava, no canal com o mesmo nome, associado do SBT no estado de Minas Gerais. Cinco dias mais tarde, começou a sentir os primeiros sintomas da doença, detalhou o El País.

Eu não vou matar meus pais. Não tem ninguém nesse mundo que me impeça de olhar nos olhos dos meus pais e dizer a eles: Eu amo vcs! Vou buscar um diploma que meu herói (pai) guarda na parede da sala da nossa inviolável residência #Dia22VaiSerGigante e ninguém vai me impedir. pic.twitter.com/5b5P1Zo3o0 — Stanley Gusman (@StanleyGusmantv) December 18, 2020

Antes de ser internado, a 4 de janeiro, com dificuldades respiratórias, Stanley Gusman estaria a ser tratado com hidroxicloroquina, o medicamento que a OMS desaconselhou no tratamento para a Covid-19, por não existirem provas científicas sobre a sua eficácia, mas que o presidente brasileiro tem recomendado e promovido em inúmeras ocasiões. De acordo com vários dos seus colegas no Alterosa, antes de ser hospitalizado, Stanley, que era casado e tinha um filho, estava confiante na recuperação.

Segundo o El País, dias antes de adoecer, o apresentador tinha participado, com o diretor de informação do canal, num direto sobre a pandemia, durante o qual ambos se assumiram contra a vacinação para a Covid-19 e chegaram mesmo a dizer que as mortes no país, o segundo mais fustigado pela pandemia no mundo (204.726 pessoas já perderam a vida) estavam a ser “manipuladas e forjadas pelos grandes media”.

Bem antes disso, Gusman já se tinha destacado por minimizar a gravidade da doença e por recusar as medidas de distanciamento social recomendadas. No Alterosa Alerta, chegou a garantir que nunca aceitaria ser sujeito a controlos de medição de temperatura à entrada para estabelecimentos comerciais — os termómetros com infravermelhos causavam danos cerebrais, justificou. Também era assumidamente contra o uso de máscara e, no ecrã, desvalorizou várias vezes as campanhas a apelar à permanência dos cidadãos em casa.