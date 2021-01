Num longo vídeo publicado no Instagram, José Castelo Branco relata que a mulher, Betty Grafstein, de 92 anos, deu novamente entrada no hospital. “A lady Betty está a fazer uma monitorização”, começa por dizer o socialite na rede social, momentos antes de iniciar um live com Zena, vencedora de “Big Brotger – A Revolução”, junto à cama onde Betty surge deitada.

As publicações foram feitas na última terça-feira à noite (em Portugal), com Betty Grafstein a chegar ao hospital, na cidade de Nova Iorque, pelo próprio pé. Horas mais tarde, José Castelo Branco partilhou (nas stories) um vídeo da mulher, já fora da cama, a agradecer todas as mensagens recebidas durante o breve período em que foi assistida no hospital.

“Obrigado pelas vossas palavras generosas e pelas vossas orações. Trouxeram-me para ser monitorizada muito rapidamente. Estou muito grata a todos vocês. Mantenham-se seguros”, afirmou Betty no vídeo.

José Castelo Branco esclareceu que a mulher foi hospitalizada na sequência de uma visita de rotina ao médico. Filmando-a deitada, explicou que Betty está bem e pediu até para que esta cumprimentasse os seguidores que acompanharam o live. “A Betty está a ser monitorizada porque o coração estava muito fraco”, relatou ainda.

Artigo atualizado dia 13 de janeiro, às 14h30.