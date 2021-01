Cabo Verde realiza eleições legislativas a 18 de abril e eleições presidenciais a 17 de outubro, anunciou esta terça-feira, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, que termina o segundo e último mandato este ano.

Numa declaração ao país a partir do Palácio Presidencial, na Praia, o chefe de Estado explicou que convocou as eleições legislativas para abril – as anteriores foram em março de 2016 – para permitir “umas semanas” para “o recenseamento de maior número possível” de cabo-verdianos no estrangeiro, processo que está a ser condicionado pela segunda vaga da pandemia de Covid-19.

Explicou ainda que se fossem realizadas em 21 de março, a primeira data legalmente possível para a realização de eleições legislativas, o recenseamento eleitoral deveria terminar em 15 de janeiro, pelo que decidiu seguir o “apelo” que diz ter recebido.

“Não haverá datas ideais, datas ótimas. E eu confesso que a reunião do Conselho da República e as vozes da diáspora levaram-me a ajustar algumas pretensões que eu tinha feito inicialmente”, anunciou Jorge Carlos Fonseca.