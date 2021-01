Pelo menos três candidatos presidenciais condenaram o caso em que os jornalistas foram vigiados pelo Ministério Público (MP) na tentativa de descobrirem as fontes sem que para isso tivessem uma autorização prévia de um juiz. A candidata socialista Ana Gomes começou por dizer que ainda não leu o suficiente sobre o caso, mas diz estar “inquieta” e “muito preocupada“. Na mesma linha, a candidata bloquista Marisa Matias classificou como “grave” qualquer ataque à liberdade de expressão. Vitorino Silva também deixou críticas à atuação do MP e João Ferreira limitou-se a lembrar que a liberdade de imprensa é um “valor fundamental”.

Da mesma forma que é apoiante de “denunciantes como Rui Pinto”, Ana Gomes também considera o trabalho dos jornalistas “absolutamente indispensável a uma sociedade livre, a um Estado de Direito democrático“. A candidata está preocupada com as diligências que não tiveram autorização: “Parece-me completamente contrário ao que seria elementar num Estado de Direito e sobretudo sendo direcionado sobre jornalistas”.

A justiça “bloqueada, demorada e negada” é, de resto, um tema que Ana Gomes tem pena de que não tenha sido “aflorado” no debate “gelado” de terça-feira à noite com os sete candidatos. Gelado não pelo conteúdo: “A RTP quis-nos congelar, saí de lá com os pés em gelo”, atirou em jeito de à parte repetindo a crítica que já tinha feito à saída das instalações no Pátio da Galé.

Também Marisa Matias, candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, diz que “é sempre grave quando a liberdade de expressão é atacada, acho sempre grave quando o pluralismo democrático não está representado e acho que a imprensa é um dos pilares que garante essa dimensão, o que está consagrado na Constituição”.

João Ferreira recusou fazer comentários por desconhecer o caso em concreto, mas diz que a liberdade de imprensa é “um valor fundamental” para a sua candidatura. “Em termos gerais a liberdade de imprensa, o direito a informar e a ser informado é um princípio da maior importância que a nossa Constituição acolhe. E isso, para esta candidatura é um valor fundamental. É o que posso dizer em termos gerais, quanto ao caso em concreto não o conhecendo não me quero pronunciar sobre ele”, afirmou o candidato apoiado pelo PCP.

O candidato presidencial Vitorino Silva também se mostrou crítico desta vigilância, ao afirmar: “Há uma coisa chamada liberdade. Ninguém pode entrar na nossa liberdade e na liberdade de imprensa”. Citado pela Agência Lusa, o candidato conhecido como Tino de Rans diz que “a partir do momento em que não haja liberdade de imprensa, a nossa liberdade fica muito mais fragilizada. Não concordo e acho que ninguém de bom senso concordará”.