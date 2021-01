O Estado português financiou-se esta quarta-feira no prazo de referência a 10 anos com uma taxa negativa – -0,012% – o que aconteceu pela primeira vez na História. A taxa de juro a 10 anos cruzou a “linha de água” em novembro, nas transações feitas entre os investidores no mercado secundário, mas esta foi a primeira vez que foi emitida dívida nova com este prazo e com uma taxa abaixo de zero.

Este é um momento histórico que acontece numa altura em que os participantes do mercado fazem refletir nos preços da dívida os recentes estímulos lançados pelo Banco Central Europeu (BCE), reforçados em dezembro. O agravamento das condições da pandemia em vários países também está a alimentar alguma expectativa de que o BCE poderá ter de tornar a política monetária ainda mais expansionista, para tentar apoiar as economias nesta fase.

No total, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) obteve juntos dos investidores 1.250 milhões de euros, num leilão duplo de obrigações do Tesouro com vencimento em 2030 e em 2035. Ao abrigo do prazo mais curto, a 10 anos, foram colocados 500 milhões de euros aos que se juntaram 750 milhões em dívida que será devolvida aos investidores em 2035.

Em 9 de setembro, quando Portugal fez a última emissão a 10 anos, o Estado pagou uma taxa média de 0,329%. Na maturidade a 15 anos, o IGCP, liderado por Cristina Casalinho, vendeu os títulos a um preço que pressupõe uma rendibilidade de 0,319% para os investidores.