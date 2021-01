O novo romance de Sally Rooney vai ser publicado em setembro no Reino Unido, Estados Unidos da América e Canadá. Beautiful World, Were Are You é o terceiro livro da autora irlandesa, que alcançou fama internacional com Pessoas Normais e Conversas Entre Amigos.

Beautiful World, Were Are You segue a história de duas melhores amigas, Alice e Eileen, com quase 30 anos, com percursos distintos e que estão em fases muito diferentes da vida. Segundo o The New York Times, o enredo tem como pano de fundo a Irlanda, numa altura de instabilidade política e económica.

Alex Bowler, editor da Faber, que será responsável pela edição britânica do livro a 7 de setembro, descreveu-o como “o próximo passo criativo de uma escritora singular”. “O livro cintila com inteligência, empatia e, sim, beleza”, afirmou, garantindo que os leitores serão “imediatamente absorvidos pelas vidas interiores de personagens com mentes brilhantes e corações partidos”.

Sally Rooney ficou conhecida em 2017, com a publicação do seu romance de estreia, Conversa Entre Amigos (editado em Portugal pela Presença), que escreveu enquanto tirava um mestrado em Estudos Norte-Americanos no Trinity College, em Dublin. A narradora é precisamente uma aluna do Trinity, Frances, que luta com as realidades da idade adulta.

Pessoas Normais (editado pela Relógio d’Água), sobre a difícil amizade entre Marianne e Connell, saiu no ano seguinte. Integrou a longlist do Booker Prize de 2018 e do Women’s Prizef for Fiction de 2019 e foi nomeado Livro do Ano pelos British Book Awards. Uma adaptação televisiva do romance estreou na BBC e na Hulu em abril de 2020.

