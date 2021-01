Nos EUA, o tipo de veículo mais vendido é de longe a pick-up, sendo proposto em várias versões, em que a largura e comprimento aumentam, bem como a potência e a capacidade de carga e de reboque. Quando a Tesla apresentou a Cybertruck, não faltou quem duvidasse da viabilidade do projecto, não apenas pela discutível estética da futurística pick-up eléctrica, mas por não ser fácil aceitar que fosse possível alimentar este tipo de veículos exclusivamente através de uma bateria e, ainda assim, garantir um preço competitivo, potências elevadas e autonomias superiores a 800 km.

Depois da Cybertruck ser sido apresentada em final de 2019, não faltaram os construtores que pretenderam chamar a si uma fatia deste novo mercado, como a Ford (que lidera nas versões com motor de combustão, com a F-150), a GM (com a Hummer EV) e a Lordstown, com a Endurance, que propõe um modelo menos emocionante e mais virado para empresas.

E esta competição, cada vez mais aberta, não fez mais do que chamar a atenção para o trabalho desenvolvido pela jovem Rivian que, ao mostrar a R1T no salão de Los Angeles de 2018, foi a primeira marca a ousar avançar com uma pick-up eléctrica.

2021 vai ser o ano de chegada das primeiras pick-ups eléctricas ao mercado, primeiro com a Lordstown Endurance, prevista para o início de 2021, ligeiramente antes da Rivian R1T (Junho de 2021), Hummer EV (Outubro 2021) e Cybertruck (fim de 2021), com a Ford F-150 Electric a ser a única que só deverá chegar aos clientes em 2022.

Mas o pormenor mais impressionante das pick-ups 100% a bateria é o brutal número de pré-encomendas que conseguiram reunir. Como é habitual, a Tesla liderou nas reservas logo após a revelação do protótipo da Cybertruck. Estima-se em 650.000 as encomendas (tinha 535.000 em Fevereiro de 2020), valor superior ao que a marca conseguiu reunir para os Tesla Model 3 e Model Y, o que diz tudo acerca da apetência por pick-ups que trocam o motor de combustão por dois eléctricos ou, por vezes, quatro.

Além da Tesla, também a Lordstown anunciou ter encomendas para 100.000 unidades da Endurance, a que é necessário juntar as 54.686 Rivian R1T, ou as 10.000 unidades da Hummer EV que desapareceram em apenas 10 minutos, com a GM a guardar para si as encomendas que recebeu a partir daí. A Ford ainda não revelou o preço para a sua pick-up eléctrica.