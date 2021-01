No processo por violação do segredo de justiça em que o Ministério Público ordenou que dois jornalistas fossem seguidos e fotografados pela polícia também constam várias mensagens de telemóvel de, pelo menos, duas outras jornalistas, trocadas com o coordenador da Polícia Judiciária que foi constituído arguido no caso, avança a revista Visão.

A procuradora titular do processo, Andrea Marques, ordenou à PSP que vigiasse de perto e fotografasse o que os jornalistas Carlos Rodrigues Lima e Henrique Machado andavam a fazer, na tentativa de perceber com quem se relacionavam e de onde tinha partido a fuga de informação do processo e-Toupeira. Depois ordenou que fossem feitas buscas à Polícia Judiciária em Lisboa, onde foram apreendidos telemóveis e computadores.

O telemóvel do coordenador da PJ, que foi constituído arguido neste processo, foi enviado para um laboratório privado no Porto para ser sujeito a uma peritagem. E as mensagens que nele constavam foram todas transcritas para o processo, que não está em segredo de justiça. Entre essas mensagens estão algumas trocadas com a jornalista da Visão, Sílvia Caneco, e com a jornalista e ex-editora de Sociedade da SIC Isabel Horta.

“Apesar de a investigação já decorrer há quase três anos, a jornalista da Visão nunca foi chamada ao processo na qualidade de testemunha ou de arguida, desconhecendo o teor dos SMS recolhidos ou, sequer, se se enquadravam no âmbito do objeto do processo – que tinha como objetivo apurar alegadas fugas de informação especificamente no caso e-Toupeira”, lê-se na Visão.

A investigação aos jornalistas Henrique Machado e Carlos Rodrigues Lima começou em março de 2018, depois de ambos terem noticiado em primeira mão, no Correio da Manhã e na Sábado, a detenção do assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, dando também conta das buscas que estavam a decorrer no estádio da Luz. Processo em que a própria procuradora Andrea Marques teve participação, mas que, para a sua superior hierárquica, Fernanda Pêgo, não constituía motivos de suspeição.

A procuradora pediu então uma lista ao magistrado titular do processo e-Toupeira com os nomes de todos os que tinham conhecimento da investigação e das buscas, para depois ordenar à PSP que vigiasse ambos os jornalistas e, assim, descobrir com quem se relacionavam. Os dois jornalistas só foram constituídos arguidos no final de 2020 e início de 2021, enquanto que o coordenador da PJ foi constituído arguido por violação do segredo de justiça um ano antes.