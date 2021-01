Em atualização

O Sporting avançou esta quarta-feira para um despedimento coletivo de cerca de 20 pessoas ligadas ao clube, do departamento de comunicação ao serviço de sócio passando por outros departamentos mais ligados ao secretariado e às modalidades. Os visados receberam entre a noite de terça-feira e esta manhã um email a pedir a presença nas instalações da SAD para anunciar essa mesma decisão, justificada em alguns casos pelos salários elevados face à atual realidade e noutros pelos reajustamentos internos com redução de pessoal no clube verde e branco.

Contactado pelo Observador, o Sporting não quis prestar declarações sobre o assunto.

De acordo com o que tem sido também referido nos encontros, estes despedimentos fazem parte do programa de visão estratégica que estava previsto para o clube, e que já referia a necessidade de haver uma reforma interna de vários departamentos, num processo que também foi acelerado pelos impactos da pandemia. O Observador sabe que estas saídas têm previsto um impacto de um milhão de euros a menos em custos por ano.

Paulo Cintrão, assessor de comunicação da SAD para o futebol, foi um dos cerca de 20 elementos abrangidos por este despedimento. Rosa Duarte, que faz parte do secretariado há mais de três décadas, também foi convocada para uma reunião no mesmo sentido, segundo apurou o Observador. Foram ainda informados outros funcionários das partes administrativas, comunicação e apoio, como o serviço ao sócio ou às modalidades.