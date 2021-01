Artigo em atualização ao longo do dia

Uma reunião à porta fechada com um representante do poder local para chutar para o Governo central e socialista as responsabilidades de uma “má gestão da pandemia”. Foi assim que Tiago Mayan Gonçalves prosseguiu a sua campanha presidencial, esta quarta-feira. Mas a reunião não foi com um autarca qualquer: foi com Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal da sua cidade — o Porto — e autarca a que o agora candidato presidencial esteve ligado, dado que fez parte do seu movimento “Porto, o Nosso Partido”. Os dois conhecem-se há vários anos.

A audiência na Câmara Municipal do Porto, à porta fechada, começou às 15h e durou perto de 45 minutos. Mas o dia começou pela manhã, tendo sido passado durante algumas horas na estrada, entre Lisboa e Porto. Refeito do debate da noite anterior com todos os candidatos na RTP, Mayan Gonçalves e a sua pequena equipa de campanha rumaram ao Norte. Foi já aí que almoçaram, num restaurante junto à Câmara Municipal do Porto, com tripas com feijão para retemperar forças.

O contacto com a população não tem sido muito nesta campanha, até porque as ações de rua não têm existido — foram preteridas por declarações aos jornalistas e tomadas de posição do candidato. Mas ainda assim a campanha garante que começam a sentir-se os efeitos do mediatismo televisivo e dos debates: há eleitores que se aproximam para dizer “Tiago, vou votar sim”, afiança a candidatura, e acontece haver eleitores que param o carro junto àquele em que segue o candidato, no trânsito, ainda para estranheza de um advogado que se estreia numa primeira grande campanha política.

A Covid-19 tem dominado a campanha, até pelas anteriores tomadas de posição de um candidato que foi veemente nas críticas ao Governo pela insistência em decretar Estado de Emergência sem que ainda assim consiga conter os contágios e em medidas como o recolher obrigatório às 13h no fim-de-semana. O tema voltou a marcar a agenda do dia de Tiago Mayan Gonçalves, já que à saída da própria reunião o candidato dizia aos jornalistas o que se discutira na Câmara do Porto: “Foi uma reunião muito rica. O primeiro objetivo essencial foi perceber o que está a ser feito a nível autárquico e local no combate à pandemia, as medidas em concreto. E também perceber o que vai ser feito no contexto em específico das eleições que vão decorrer e outras considerações gerais”.

Três frases proferidas e era altura de partir para um ataque mais declarado ao Governo e, por conseguinte, ao Presidente da República — que para Tiago Mayan Gonçalves é conivente e compactua com as decisões de Costa: