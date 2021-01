Artigo em atualização ao longo do dia

A poucos metros os deputados aprovam mais uma renovação do estado de emergência. Sentados à mesa João Ferreira e Isabel Moreira representam partidos com votos diferentes no hemiciclo esta manhã, mas no mesmo candidato no dia 24. A socialista Isabel Moreira foi das primeiras deputadas a declarar apoio público ao candidato apoiado pelo PCP e João Ferreira achou que seria uma “boa oportunidade” convidá-la para tomar um café durante a campanha eleitoral. E nem o cancelamento da ação no dia anterior fez com que a intenção ficasse só por aí. Com agenda disponível e “todo o gosto” em trocar algumas palavras com João Ferreira, Isabel Moreira ajustou horários e lá esteve.

Os cafés bem que chegaram à mesa, mas acabaram por lá ficar. João Ferreira não bebe, Isabel Moreira já tinha tomado o café da manhã em casa. “Dois cafés fico demasiado ansiosa”, confidenciou. Com os cafés trocados por garrafas de água a conversa girou à volta das alterações que foi necessário fazer na campanha eleitoral e a explicação de João Ferreira para a ter mantido: “É preciso dar segurança às pessoas”.

Seguro está o voto de Isabel Moreira que durante a conversa ainda deixou em cima da mesa mais alguns nomes de deputados socialistas que estarão “quase decididos” a votar no comunista. Isabel Moreira quis saber mais sobre o decorrer da campanha e pré-campanha e o candidato presidencial lá foi detalhando que já foi feito até aqui. O encontro na noite de segunda-feira com a área da cultura foi um dos destaques e Isabel Moreira fez questão de frisar que é uma das “áreas mais afetadas”, ainda que “não se fale tanto como a restauração”.

Sobre o porquê de votar em João Ferreira, Isabel Moreira não deixa dúvidas: “É o candidato que respeita a Constituição e é contra os populismos”. Numa declaração que é também um recado para a socialista (sem o apoio expresso do PS) Ana Gomes, Isabel Moreira diz que João Ferreira não adere, por exemplo, a “uma visão populista da justiça”.

Esta quarta-feira é dia de recolha de apoios. João Ferreira segue para um encontro com ecologistas ainda esta manhã. Para a tarde tem agendada uma reunião online com empresários da área da restauração e hotelaria.