Para já, é apenas um conceito, mas a Razer garante estar a desenvolver a máscara mais inteligente do mundo. A Project Hazel, apresentada na CES 2021, promete ser uma máscara em plástico reciclado, à prova de água e de riscos, totalmente transparente para permitir a leitura de lábios e a exibição de expressões faciais durante conversas.

Além disso, apresenta dois módulos circulares junto à boca para efeitos de ventilação, conferindo à máscara um aspeto futurista e semelhante a uma máscara de gás. Estes módulos filtram o ar inspirado, bem como o CO2 que é expirado. A empresa afirma que a versão final será capaz de filtrar 95% das partículas, incluindo as que são provenientes da Covid-19 e de outros agentes patogénicos comuns.

Estes filtros podem ser trocados e recarregados, mas por enquanto há duas questões que ainda têm de ser aprimoradas: por quanto tempo é que os filtros permanecem eficazes e como é que a empresa vai alertar os seus clientes quando for altura de colocar um novo. Em declarações ao The Verge, um porta-voz da Razer garantiu que a longevidade dos filtros está a ser testada e, que, quando estes necessitarem de ser trocados, a empresa vai notificar os clientes através de uma aplicação complementar para smartphones.

A máscara conta também com microfones e altifalantes, para que a voz do utilizador seja amplificada sem o típico abafamento que costuma haver com as máscaras tradicionais. Para afinar esta tecnologia, a empresa está a trabalhar com engenheiros de som da THX, tentando perceber quão alto os altifalantes devem projetar a voz para fins de acessibilidade.

Tal como a maioria dos produtos da marca, a máscara conta ainda com LEDs Chroma RGB à volta dos filtros, que brilham numa cor à escolha do utilizador. E em ambientes mais escuros, há ainda uma luz interior que se acende automaticamente para que a boca permaneça visível.

Apesar de toda a tecnologia que a envolve, a Razer assegura que a máscara é confortável, ainda que seja mais pesada do que as máscaras habituais. Um selo em silicone ajuda a fixar a máscara à cara do utilizador e duas alças ajustáveis permitem que a pessoa encontre o tamanho certo para o rosto.

Para já, ainda não há um preço ou uma data de lançamento definidas. Mas a Razer defende que a Project Hazel é uma máscara cirúrgica N95, embora ainda não estejam garantidas as certificações necessárias para ser vendida. Ao The Verge, a tecnológica avançou que está a desenvolver este conceito com uma equipa de especialistas (entre médicos e cientistas) para se certificar que a máscara corresponde aos critérios das autoridades.