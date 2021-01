Durante, pelo menos, uma semana, Donald Trump não vai conseguir colocar novos vídeos no YouTube, porque a plataforma, detida pela Google, suspendeu a conta oficial do presidente americano.

A medida surge numa altura em que o cerco das grandes plataformas digitais tem apertado após a invasão do Capitólio. O Facebook e o Twitter já tinham encerrado as contas de Donald Trump, por poderem incitar à violência.

“Após análise, e à luz das preocupações sobre o potencial contínuo de violência, removemos o novo conteúdo descarregado no canal de Donald J. Trump por violar as nossas políticas. Tem agora o seu primeiro aviso e está temporariamente impedido de fazer novo upload de conteúdo por um mínimo de 7 dias”, informou o Youtube no Twitter, depois de remover um vídeo de Trump.

Mas não fica por aqui: “também desativaremos indefinidamente os comentários no canal do presidente Trump, como fizemos com outros canais em que existem questões de segurança encontradas na secção de comentários”.

1/ After review, and in light of concerns about the ongoing potential for violence, we removed new content uploaded to Donald J. Trump’s channel for violating our policies. It now has its 1st strike & is temporarily prevented from uploading new content for a *minimum* of 7 days.

— YouTubeInsider (@YouTubeInsider) January 13, 2021