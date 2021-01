A Conferência Portuguesa Episcopal Portuguesa (CEP) determinou nesta quinta-feira a suspensão de celebrações como batismos, crismas e matrimónios devido “à gravíssima situação de pandemia” que o país vive atualmente.

Estamos conscientes da gravíssima situação de pandemia que vivemos neste momento, a exigir de todos nós acrescida responsabilidade e solidariedade no seu combate, contribuindo para superar a crise com todo o empenho”, pode ler-se num comunicado publicada no site do Conselho Permanente da entidade.

A CEP refere ainda que, de acordo com as orientações governamentais, “terão continuidade as celebrações litúrgicas, nomeadamente a Eucaristia e as exéquias” que devem decorrer segundo as orientações da Conferência Episcopal Portuguesa de 8 de maio de 2020, em coordenação com a Direção Geral da Saúde.

O CEP refere que os batismos, crismas e matrimónios só devem ser retomados quando “a situação sanitária o permitir”. Já a catequese “continuará em registo presencial onde for possível observar as exigências sanitárias”, caso não seja possível cumprir os requisitos, deve decorrer “por via digital” ou ser “cancelada”.

Recomendamos ainda que outras atividades pastorais se realizem de modo digital ou sejam adiadas”, refere o comunicado.

António Costa anunciou esta quarta-feira um novo confinamento, a partir das 00h00 de sexta-feira, que permite a celebração de cerimónias religiosas, de acordo com as normas da DGS.

O diploma que renovou o estado de emergência até 30 de janeiro destaca que os efeitos da declaração não afetam “em caso algum” vários direitos, entre eles “a liberdade de consciência e religião”.