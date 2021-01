Covid-19. Portugal com novo máximo de casos e pela primeira com mais 600 internados em UCI

Nos primeiros 14 dias de 2021 já morreram 1.478 pessoas com Covid-19 em Portugal. Nesta terceira vaga, a pandemia está a matar a um ritmo muito maior do que aconteceu no início da doença, em 2020. No ano passado, Portugal demorou perto de três meses a atingir este valor (o primeiro óbito foi registado em 17 de março de 2020 e só em 7 de junho se chegou aos 1.479 mortos). Na última semana, morreram ao todo 912 pessoas no país devido à Covid-19, o que significa que, em média, foram registados 130 óbitos por dia por causa do novo coronavírus. A cada hora, morreram 5,4 pessoas.

A região de Lisboa e Vale do Tejo voltou a registar o maior número de novos casos em Portugal (4.071, 38% do total), seguida do Norte (3.461, 32,4%). Centro, Alentejo e Algarve tiveram mais 2.128 (19%), 520 (4,9%) e 400 (3,7%) novas infeções em 24 horas, respetivamente. Nas ilhas, foram contabilizados 61 novos casos na Madeira (0,6%) e 57 nos Açores (0,5%).