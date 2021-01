Artigo em atualização ao longo do dia

Marisa Matias está na linha da frente para ouvir quem está a sofrer e a ajudar na crise pandémica. Esta manhã, a candidata marcou presença na Associação de Atividades Sociais do Bairro 2 de Maio, na Ajuda, em Lisboa. Já tinha por lá passado há umas semanas e até sabia que aquela hora estavam a ser preparadas as 200 refeições que dali saem todos os dias para ajudar cidadãos da freguesia.

São dez em ponto quando entra na associação. Os pães estão a ser embalados e já cheira a comida. Na cozinha, várias cozinheiras preparam o almoço. Hoje no menu há pernas de frango com arroz. Marisa lembra-se da Dona Helena, uma das mulheres que, de máscara e touca, toma conta dos tachos, e dá pouca atenção à candidata porque a comida não pode queimar.

Daniela Freitas, uma das responsáveis que recebeu a candidata a Belém, diz que antes da crise trazida pela Covid-19 já era uma “missão”, agora ainda mais. A pandemia trouxe “mais gente para uma situação de pobreza”, recorda Marisa Matias, os idosos a precisar de apoio nesta associação mais do que duplicaram e as medidas são cada vez mais “urgentes”. Aliás, nos próximos cinco anos “o Presidente da República tem de criar condições para começar a erradicar a pobreza”, com uma aposta em empregos com condições dignas e direitos assegurados.

Mas hoje, é preciso olhar para o que António Costa anunciou ontem. Para Marisa Matias é “incompreensível” e “verdadeiramente inaceitável” que se volte a anunciar um confinamento e medidas mais rígidas e que os apoios não sejam conhecidos. “Mais uma vez estamos a conversar depois de decretadas essas medidas sem sabermos quais são os apoios para pessoas poderem cumprir”, realça. Não chega para a candidata. Os portugueses não podem saber que vão confinar de novo sem que sejam anunciados mais apoios. Segundo o primeiro-ministro, as medidas vão ser ainda conhecidas esta quinta-feira pela voz dos ministros da Economia e da Cultura.

Cultura confinada, sem respostas dignas

Há casos dramáticos e a cultura é uma das bandeiras da candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda. “Continua a não haver respostas dignas para os profissionais da cultura.” Além dos atrasos nos apoios, há “insuficiência nesses apoios”, bem como casos de pessoas a quem “não chegou apoio nenhum”.

Questionada sobre se considera aceitável que os serviços religiosos, como as missas, por exemplo, continuem — ao contrário do primeiro confinamento — e os espetáculos tenham sido suspensos, Marisa Matias foge à questão, mas diz que “não pode haver uma situação como estas, em que se anuncia que não há espetáculos e que a cultura está encerrada e não sabemos quais são as medidas alternativas para os profissionais e para os artistas”.

Marisa a favor de escolas abertas, mas falta “enorme plano de rastreio”

E no que toca ao não encerramento das escolas, Marisa não tem dúvidas de que estas são “elementos fundamentais na sociedade” por contribuírem para “diminuir as desigualdades” e é importante que crianças possam continuar a aprender presencialmente. Contudo, mais uma vez, a candidata não compreende como é que ainda não está em prática a aplicação do “enorme plano de rastreio” que foi aprovado no Parlamento com proposta do Bloco de Esquerda.

Tendo em conta a resposta de António Costa, na conferência de imprensa após o Conselho de Ministro, estes testes gratuitos para professores, trabalhadores não-docentes e alunos devem chegar em breve.