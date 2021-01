Um total de 12 garrafas de vinho de Bordéus, conhecida região francesa, e 320 pés de videira, a bordo da nave de carga da SpaceX “Dragon”, mergulharam no oceano Atlântico na costa da Florida depois de um ano na Estação Espacial Internacional (ISS, sigla em inglês). O muito aguardado mergulho aconteceu esta semana, com um dia de atraso, e representa o culminar de uma etapa de um projeto que junta ciência e vinho.

Os vinhos foram lançados para o espaço em novembro de 2019 — e permaneceram até agora fora do alcance dos astronautas — e as vinhas (50% Cabernet Sauvignon e 50% Merlot) em março último, como parte de um projeto científico liderado pela startup Space Cargo Unlimited. Tanto as garrafas como as plantas serão transportadas de volta a França, de maneira a serem analisadas por uma equipa do Instituto de Ciências da Vinha e do Vinho da Universidade de Bordéus.

À semelhança do que já aconteceu antes em experiências inusitadas que envolveram vinho — 32 mil garrafas já estagiaram no fundo do Alqueva —, também estes vinhos e vinhas serão comparados com os respetivos grupos de controlo que ficaram em terra.

Será feito um sequenciamento completo do genoma das plantas de maneira a determinar todas e quaisquer mudanças na estrutura do ADN durante a estadia das vinhas na ISS. Na lista está também uma análise química aos vinhos, bem como uma prova privada agendada para março — será interessante perceber que mudanças o espaço pode emprestar ao vinho, seja no sabor ou no aroma.

Splashdown of Dragon confirmed, completing SpaceX’s 21st @Space_Station resupply mission and the first return of a cargo resupply spacecraft off the coast of Florida — SpaceX (@SpaceX) January 14, 2021

Nicolas Gaume, CEO da empresa responsável pelo projeto, explicou à Decanter, publicação especializada em vinho, que os investigadores desta “Mission Wise” querem perceber como as vinhas ter-se-são adaptado ou evoluído num período relativamente curto a condições de stress — isto porque a ausência de gravidade é “o derradeiro stress”. A ideia é passar por compreender como as vinhas, e a agricultura em geral, se poderão ou não adaptar a fatores de stress associados às alterações climáticas.

Já antes Philippe Darriet, diretor de Enologia do Instituto de Ciências da Vinha e do Vinho da Universidade de Bordeaux, explicava à Euronews que a permanência das 12 garrafas de vinho na estação internacional era uma oportunidade para estudar o impacto da “microgravidade e da radiação solar sobre a evolução dos componentes do vinho”.

Não se conhece, por enquanto, a marca dos vinhos que de certa forma estagiaram no espaço, mas sabe-se que todas elas são de um único produtor francês e de um único ano de colheita.

A Decanter acrescenta ainda que esta não é a primeira vez que garrafas de vinho foram enviadas para o espaço, com a estreia a acontecer em 1985, quando a colheita de 1975 do Château Lynch-Bages viajou a abordo da Discovery da Nasa.