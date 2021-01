Uma família ficou esta quarta-feira desalojada na sequência de um incêndio que atingiu a sua habitação, num prédio multifamiliar composto por seis apartamentos, disse à agência Lusa o segundo comandante dos Bombeiros Sapadores de Viseu.

“Quando os bombeiros chegaram ao local, o apartamento já estava com elevadas temperaturas. Conseguimos evacuar o prédio e circunscrever o incêndio ao apartamento em questão”, adiantou Rui Nogueira.

Este responsável adiantou ainda que “o apartamento ficou inabitável por causa dos danos causados pelo incêndio e pelo fumo”, deixando assim “um casal com uma criança e um cão desalojados, que foram acolhidos em casa de familiares”.

Registámos ainda um ferido ligeiro, ou seja, uma pessoa foi assistida por causa do sistema nervoso. As janelas rebentaram com o calor, acabando por provocar alguns sustos no prédio multifamiliar composto por seis apartamentos”, descreveu Rui Nogueira.