Artigo atualizado ao longo do dia

Com o dia dedicado ao Minho, João Ferreira começou com uma reunião à porta fechada na Escola Superior Agrária de Ponte de Lima, em Viana do Castelo, para depois falar sobre as assimetrias regionais que se notam “até a poucos quilómetros da costa”. É o que acontece aqui, a cerca de meia hora do oceano Atlântico, há lamentos sobre o despovoamento e a constatação que aquilo que está inscrito na Constituição — que, notou João Ferreira, “atribui ao Estado a responsabilidade de progressivamente eliminar desigualdades”— não está a ser cumprido. “Caminhamos no sentido oposto ao que diz a Constituição”, afirmou o candidato presidencial.

Com os alunos a espreitar aqui e ali a movimentação de jornalistas, numa manhã em que as estradas ainda estão cobertas por uma camada de gelo, o sol ajuda a aquecer e nesta escola superior há ainda outro objetivo. João Ferreira não põe de parte a formação em biólogo e, depois de ontem ter recolhido o apoio de quase 300 ecologistas, está na Escola Superior Agrária de Ponte de Lima para chamar à atenção para a ligação que existe entre o “ensino e os setores produtivos”. “O compromisso com as questões ambientais tem que ser transversal, a questão das alterações climáticas, as questões da produção, do ensino e da investigação todas têm ligação aos setores produtivos”, apontou João Ferreira.

E a sessão online que fechou o último dia de campanha deu também trunfos para as declarações desta manhã. Disse o candidato presidencial que “foi alertado” pelos empresários que participaram na sessão que “são anunciados novos apoios antes mesmo que os anteriores cheguem a quem deles precisa” e que é “preciso ter cuidado” com o anúncio sucessivo de apoios.

Sobre a entrada num novo confinamento geral e o anúncio do encerramento de todos os eventos (exceto as missas e de campanha eleitoral), João Ferreira discorda da opção. “Se forem dadas todas as garantias de segurança para os trabalhadores da cultura e espetadores, não há razão para que [os espetáculos] não aconteçam”, afirmou o candidato que, ainda assim, diz que no caso de serem fechados têm que receber “compensações”.

“Não podemos permitir que se mate a cultura neste país”, disse João Ferreira frisando que os problemas no setor não são resultado só da pandemia uma vez que já antes não se seguia aquilo que a Constituição prevê para a área cultural.

Com o dia marcado por ações com vários setores de trabalhadores (e, novamente, a cultura à noite), João Ferreira garante que os próximos dias de campanha eleitoral serão feitos “junto daqueles que não podem parar nem confinar”.