No país da Web Summit, o 4G não é igual para todos. E de quem é a culpa? Marcelo Rebelo de Sousa

Ana Gomes saiu de Lisboa de manhã cedo rumo a Cinfães, um concelho no norte do distrito de Viseu, a 50km do Porto por entre estradas acidentadas. Chegou pouco depois da hora marcada, 11h30, à escola profissional de Cinfães, construída com recurso a fundos comunitários e que tem fama de ter uma taxa de empregabilidade de 100%. Foi recebida pelo presidente da câmara, e líder da concelhia socialista de Cinfães, Armando Mourisco, com o diretor da Escola e falou com alunos da área da hotelaria, incluindo uma jovem que já pensa num plano B se a restauração falhar: concorrer à GNR. Foi música para os ouvidos da candidata, que gosta de ver mais mulheres em meios tradicionalmente dominados por homens.

Mas nem tudo é bom num concelho frio e despovoado. As acessibilidades são um problema, e não só as acessibilidades “de betão”. Também as “acessibilidades da tecnologia” são a prova de que o país da Web Summit é um país de desigualdades. “É um alívio saber que desta vez não fecharam as escolas, porque temos muitos problemas com o ensino à distância onde a internet tem muitas zonas de sombra”, disse o diretor da escola profissional, Paulo Vasconcelhos, admitindo que o 3G ainda é “muito litoral” num país “centralizado na capital”.

“É incompreensível nos dias de hoje, no país da Web Summit, haver estas desigualdades. A Web Summit não pode ser só um evento mediático em Lisboa, tem de ter consequências nas tecnologias de informação para o país”, disse a candidata, pedindo um Estado forte também para isso: para combater as desigualdades.

E um Estado forte, no seu entender, passa por um Estado descentralizado, reorganizado, e, idealmente, regionalizado. Em declarações aos jornalistas, no final da visita à Escola, Ana Gomes lembrou que o referendo à regionalização foi há mais de 20 anos e foi “perverso”. “Na altura foi promovido pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto líder da oposição, que quis o referendo para boicotar a regionalização”, acusou.

Para Ana Gomes, que não defende um referendo, mas que é a favor da descentralização a abrir caminho a uma eventual regionalização, a culpa é de Marcelo Rebelo de Sousa. “Não tem havido vontade política porque Marcelo Rebelo de Sousa é contra a descentralização e a regionalização”, disse, defendendo o reforço de competências dos autarcas, melhor conhecedores do terreno, para gerir os fundos comunitários e para não perderem oportunidades ao ficarem dependentes das aprovações e das burocracias de Lisboa.

A candidata cujas sondagens dizem que disputa o segundo lugar, não tira os olhos do primeiro. Defende o Governo que, ainda ontem, anunciou “medidas duras mas indispensáveis” de combate à pandemia (“o Governo atuou bem”), e põe as fichas todas no ataque ao Presidente da República, que continua a ter uma “atitude displicente” em relação aos eleitores, e que não tomou medidas atempadas no sentido de preparar uma campanha eleitoral com vista ao esclarecimentos dos eleitores em plena pandemia.

Terminada a visita à escola, onde foi também acompanhada pelo diretor de campanha distrital, o ex-presidente da federação do distrito de Viseu da JS, Luís Soares, Ana Gomes pôs as críticas a Marcelo no bolso e acedeu a tirar um par de “selfies” com um grupo de alunas que não resistiram ao registo fotográfico com a candidata a Belém.