Pedro Leal, até agora diretor-geral de produção da Renascença, passa a acumular o cargo de diretor de informação, sucedendo a Graça Franco, anunciou esta quarta-feira o Grupo Renascença Multimédia.

Em comunicado, a empresa refere que Pedro Leal, que está no grupo desde 1987 e é diretor-geral de produção da Renascença desde 2017, “adiciona às responsabilidades que já detinha as de direção de informação da Renascença, bem como da RFM e Mega Hits”.

Pedro Leal entrou na direção do canal em 2001, “onde assumiu responsabilidades na área do digital do canal Renascença, como chefe de redação e diretor-adjunto de informação”.

O grupo adianta que Graça Franco continuará a colaborar com a Renascença com os seus comentários na rádio, bem como com “os habituais artigos de opinião”.