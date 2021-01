Depois de suspender indefinidamente a conta de Donald Trump na semana passada, o Snapchat anunciou que vai banir de forma permanente o presidente cessante dos Estados Unidos, avançou o meio internacional Axios esta quinta-feira. Esta medida terá efeitos a partir do próximo dia 20 de janeiro — data em que Joe Biden tomará posse como novo presidente dos Estados Unidos—, confirmou fonte do Snapchat ao mesmo meio.

“No interesse da segurança pública e com base nas tentativas de espalhar desinformação, discurso de ódio e incitar a violência, que são violações claras de nossas diretrizes, tomamos a decisão de encerrar definitivamente a conta”, explicou a Snap, detentora da aplicação, já em declarações ao The Verge.

Na semana passada, várias redes sociais suspenderam as contas de Trump, na sequência de uma série de publicações que fez enquanto decorriam os confrontos em Washington. No dia da invasão ao Capitólio, o líder norte-americano elogiou a atitude dos invasores e continuou a proferir acusações de fraude eleitoral, apesar de nunca ter apresentado provas. Isto aconteceu quando o Congresso estava reunido para formalizar a vitória do presidente eleito nas eleições de novembro, Joe Biden. Morreram cinco pessoas na sequência destes confrontos.

Alguns líderes internacionais contestaram o facto de as redes sociais terem banido Donald Trump das suas plataformas, sugerindo que isso viola o direito à liberdade de expressão.

É ainda de recordar que esta não é a primeira vez que a Snap tomou medidas para restringir a conta de Trump — a empresa já tinha deixado de exibir a conta na sua página Discover em junho, após o presidente dos EUA ter incitado à violência durante os protestos antirracismo do movimento Black Lives Matter.