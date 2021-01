A pandemia pode ter interferido no timing com que a cadeia sueca lança as suas colaborações com reputados designers de moda, habitualmente esperadas em novembro. Contudo, o longo silêncio da H&M durante o ano passado culminou, esta quinta-feira, no anúncio de uma nova coleção desenhada pela irlandesa Simone Rocha. O lançamento está marcado para dia 11 de março.

“Como designer, e como cliente, sou fã do conceito de colaborações da H&M”, refere a criadora em comunicado. “Margiela, Alber Elbaz, Comme des Garçons — é uma lista incrível para se fazer parte”, rematou, nomeando alguns dos protagonistas de colaborações anteriores.

Elementos de assinatura e influências que definem o estilo de Simone Rocha é o que se pode esperar desta coleção — rendas, vestidos de tule, golas imponentes e um styling assente em volumes e camadas, explorando simultaneamente o oversized e o barroco. A linguagem criada para a marca (homónima) fundada em 2010, e que permanece até hoje como independente, ganha agora uma versão mais acessível.

Esta é uma dupla estreia para a criadora de moda, que, pela primeira vez, desenha uma coleção que inclui vestuário masculino e para criança. “Simone Rocha está na lista de desejos da H&M há algum tempo. […] estamos muito inspirados por trabalhar com uma designer feminina que dedica tanto tempo a refletir sobre feminilidade contemporânea, e sobre a condição feminina, e que tem um compromisso tão forte para com a excelência do trabalho artesanal e do design […]”, refere também em comunicado Ann-Sofie Johansson, consultora criativa da marca sueca.

Entre os detalhes já revelados sobre a coleção, destaque para vestidos de tule, fatos, malhas camisas, casacos, trench coats, t-shirts, peças de joalharia e sapatos com pérolas. Rocha terá ido a fundo no arquivo da própria marca e aperfeiçoado algumas das suas criações favoritas. Aos 36 anos, o seu trabalho resulta da diversidade étnica da qual é herança. Filha de pai chinês (de Hong Kong) e de mãe irlandesa, foi buscar o sobrenome português do avô paterno (radicado em Macau) na hora de registar a sua marca de moda.

Numa entrevista ao Observador, em abril de 2018, falou sobre o início do seu interesse por moda, algo que nasceu no tempo em que ajudava o pai, já ele designer. “Estava sempre no estúdio a apanhar alfinetes, a aprender como se cortavam os tecidos estampados, aprendi muito com ele. Quando criei a minha própria marca, num país diferente, percebi que tínhamos modelos de negócio completamente diferentes. Mas tive sempre o amor e o respeito dele. Oficialmente não trabalhamos juntos, mas ele está sempre por perto para me aconselhar e orientar, o que é uma sorte inacreditável”, revelou.

Antes de desvendar a coleção, a H&M revelou excertos de entrevistas, não só com Simone Rocha, mas com personalidades que fazem parte do seu universo criativo — a atriz Daisy Edgar-Jones, a manequim Tess McMillan, a ativista Adowa Aboah, a artista Kesewa Aboah e o stylist Robbie Spencer.

A marca prevê, para já, lançar a coleção nas lojas físicas e online. Eventuais alterações estarão dependentes das restrições em vigor à data nos diferentes mercados.