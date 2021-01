Esta quarta-feira, uma pessoa foi atropelada mortalmente na freguesia de Arcozelo, concelho de Vila Nova de Gaia, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Segundo o CDOS do Porto, o alerta foi dado pelas 15h40, a dar conta de um atropelamento por um veículo ligeiro de passageiros, na Avenida da Igreja, freguesia de Arcozelo, Gaia. No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Aguda, militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Nova de Gaia.