Artigo em atualização ao longo do dia

A tarja com a palavra “fascista” escrita em letras garrafais fazia prever mais um momento tenso de campanha. Numa tarde de janeiro anormalmente quente em Castelo Branco, o tempo — e o prenúncio de um confinamento generalizado — convidava a passeios junto às ‘docas’, espaço aberto e zona verde da cidade. A maioria, no entanto, estava ali para ver a atração do dia: André Ventura. Uns quantos para apoiar o candidato do Chega; outros (muitos menos) para apupar o candidato dos Chega. Os dois grupos com um propósito tão simples como primitivo: trocarem insultos.

Ainda Ventura não tinha chegado — voltou a aparecer cerca de 60 minutos depois da hora marcada — e já as duas tribos se mediam. “Aqueles dois ciganos ali ao fundo… bandidos, pá”, comentavam em surdina dois apoiantes do Chega, devidamente identificados com autocolantes do partido no peito. “Ventura, és um boi”, gritava à distância uma das figuras masculinas visadas.

Assim que Ventura chegou, a tensão ganhou uma dimensão física. Só a intervenção de um agente da PSP — a polícia vigiou de perto toda ação de campanha — impediu que um manifestante anti-Ventura e um dos elementos do staff do candidato passassem a vias de facto. Enquanto uns poucos gritavam “fascista”, outros, mais, devolviam “vão trabalhar”. Não foi o único momento de alguma violência, que foi para além da verbal. A determinado momento, já com Ventura a discursar, um dos apoiantes do candidato deu um chega para lá numa jovem mulher com pouco mais de 20 anos. Acabariam por ser separados, sem mais.

Apesar do nervosismo evidente da caravana Ventura, toda a ação decorreu sem mais percalços, até porque, além da forte presença da polícia e da segurança privada de Ventura, os manifestantes anti-Chega eram em muito menor número e estavam quase a um campo de futebol de distância.

Ventura seguiu indiferente a tudo isso. Aliás, o candidato e líder do Chega começou a sua intervenção com uma nova provocação aos que se manifestam contra ele — uma constante ao longo de toda a campanha. “Não é bonito que em cada distrito onde vamos andem estes subsidiodependentes todos atrás de nós. Quem não tem nada para fazer, senão andar com bandeiras coloridas [LGBTI] às costas em vez de trabalhar, merece uma palavra: ‘Vergonha, vergonha, vergonha’”.