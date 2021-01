Cerca de 1,8 milhões de utilizadores da StayAway Covid (60%) já desinstalaram a app de rastreio de contactos das pessoas que são diagnosticadas com Covid-19 em Portugal, escreve o jornal Público esta sexta-feira, com base em números avançados pela equipa do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (Inesc Tec), que coordena a aplicação.

Em outubro, o número de utilizadores ativos atingiu um pico, mas desde aí os números têm vindo a sofrer uma quebra e, neste momento, apenas 39% das quase três milhões de pessoas que instalaram a aplicação é que a continuam a usar. O problema é que para utilizar a StayAway Covid é preciso que seja fornecido um código de acesso e, não raras vezes, este processo está envolto em dúvidas e desconhecimento, tanto por parte de doentes como de médicos.

“As pessoas estão a perder a confiança na app porque não há códigos. E não há códigos porque os médicos estão mal informados sobre a forma como a app funciona e onde se encontram os códigos”, admitiu José Manuel Mendonça que lidera a equipa responsável pela StayAway Covid, em declarações ao Público.

Já Rui Nogueira, médico de família e ex-presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), aponta ao mesmo jornal que “o problema é que as pessoas se esquecem de pedir os códigos na altura do diagnóstico, ou acham que serve de pouco se vão ficar isoladas”.

De acordo com dados do Inesc Tec, cita o diário, foram entregues cerca de 11 mil códigos desde o lançamento da aplicação, mas apenas 2708 (24%) foram utilizados. De forma a tentar reverter a situação, o Inesc Tec atualizou a aplicação para os códigos serem enviados diretamente para os telemóveis dos utilizadores, mas a efetivação desse processo está parada, uma vez que é preciso luz verde da Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD), que aguarda uma avaliação do impacto das alterações feitas à app pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).