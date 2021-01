Em atualização

O terminal 2 do aeroporto de Heathrow, em Londres, foi evacuado esta sexta-feira, após ser encontrado um “objeto suspeito”, divulgou o aeroporto no Twitter.

Como medida de segurança, a área de “check-in, segurança e imigração” está suspensa temporariamente, enquanto as autoridades investigam o caso.

O terminal 5 continua aberto e operacional, adianta a mesma publicação.

Our teams are currently responding to a suspect item found in Terminal 2. As a precaution, check in, security and immigration in the terminal are temporarily suspended while the authorities conduct the appropriate checks. Terminal 5 remains fully open and operational. (1/2)

— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) January 15, 2021