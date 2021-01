Dois indivíduos foram detidos pela Polícia Judiciária de Lisboa depois de entrarem na casa de um homem de 28 anos, em Cascais, e de o terem asfixiado. Agressores espancaram e um deles tentou estrangular a vítima até ela perder os sentidos. Em causa, esteve uma revanche motivada pelo tráfico de droga.

No momento em que a vítima estava inanimado, os homens aproveitaram para roubar 200 euros antes de fugirem do local do crime.

Em comunicado a que o CM teve acesso, a PJ realça que a vítima “com enorme dificuldade” conseguiu entrou em conta com um familiar que lhe prestou ajuda. Foi depois transportado para uma unidade hospital “onde foram lhe foram diagnosticadas diversas lesões traumáticas na cabeça e tronco, idóneas a causar a morte, mantendo-se ainda internada”.

Um dos agressores foi detido a 10 de janeiro no aeroporto de Lisboa, quando tentava fugir para o Reino Unido. Já o segundo foi “localizado e detido na manhã do dia 13” e foi encontro noutro local onde pernoita “a fim de evitar a sua localização”, revela a PJ. Os dois agressores foram colocados em prisão preventiva.