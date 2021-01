Texto em atualização ao longo do dia

É a primeira reação de André Ventura ao movimento de apoio a Marisa Matias que surgiu depois de o líder e candidato do Chega ter sugerido, no comício de há dois dias, que a candidata do Bloco de Esquerda parecia “uma coisa de brincar” e de ter feito alusões ao batom vermelho usado pela bloquista no frente a frente com ele. À margem de uma visita a uma esquadra da PSP, em Viseu, André Ventura, sem nunca ter sido questionado, aproveitou uma última declaração aos jornalistas para criticar os adversários. “Gostava era que usassem batom vermelho contra a corrupção”, atirou o líder do Chega.

“Eu vi hoje uma campanha em Portugal sobre os lábios e sobre o batom vermelho. Queria deixar isto muito claro: a campanha que eu gostava de ver de batom vermelho era contra a corrupção, as esquadras de polícia abandonadas e o clientelismo em Portugal. Esse era o batom vermelho que gostava de ver”, disse.

Foi, aliás, um tarde de críticas de André Ventura, que aproveitou o primeiro dia de estrada de Marcelo de Rebelo de Sousa para tentar aumentar a pressão sobre Marcelo Rebelo de Sousa. “Há um Presidente que prefere não fazer campanha. Marcelo Rebelo de Sousa pensa que isto está ganho. Se continuar assim, vai ter uma surpresa no dia 24 de janeiro”, sugeriu o líder do Chega.

Depois da visita, que não foi acompanhada pela comunicação social pelas restrições impostas pela pandemia, Ventura que não esqueceu, aliás, Ana Gomes. Dias antes, a socialista também tinha feito uma visita a uma esquadra de polícia, iniciativa que já lhe tinha valido um mimo do líder do Chega, quando acusou a adversária de incoerência por se apresentar ao lado de uma mulher de etnia cigana à frente da polícia. Desta vez, o líder do Chega acusou Ana Gomes de “ziguezaguear” e mudar de posição para ora defender a polícia, ora estar do lado dos “bandidos”.

Já depois de ter dito que, com ele a Presidente da República, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sairá na própria hora. “Sabe que os seus dias estão contados”, antecipou Ventura. Numa ação de campanha pensada para defender o papel dos polícias contra aqueles que todos os dias os “humilham” e os atacam sistematicamente, Ventura defendeu que, se nada for feito, Portugal pode correr o risco de se tornar um país pior. “Portugal tem tido episódios de insegurança e estamos num caminho errado para nos tornarmos um país inseguro”, defendeu.

Ventura aproveitou ainda para comentar a notícia avançada pelo Diário de Notícias que dá conta de que o Governo está mesmo a pondera extinguir o SEF. Segundo o líder do Chega, a confirmar-se, é uma decisão “apressada”, que lança uma “mancha de desprezo pela função do SEF”.

Em dia de aniversário, o candidato e líder do Chega terá ainda um jantar-comício em Viseu, com algumas dezenas de apoiantes, numa sala de hotel reservada para o efeito. Será esse o momento alto do sexto dia de campanha de André Ventura.