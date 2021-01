O apoio extraordinário à fatura da eletricidade para todas as famílias com potências contratadas até 6,9 KVA, para compensar os custos acrescidos com o aquecimento da casa durante a vaga de frio vai custar ao Estado cerca de oito milhões de euros, de acordo com informação dada ao Observador por fonte oficial do Ministério do Ambiente e Ação Climática.

Este apoio extraordinário destina-se a um universo de cerca de 5,2 milhões de famílias e é aplicado sem ter em conta o rendimento dos beneficiários. O Governo estabeleceu um valor limite de apoio por dia e por potência contratada que oscila entre os oito cêntimos por dia para 3,45 KVA e os 15,7 cêntimos por dia para a potência contratada mais elevada abrangida que são os 6,9 KVA.

Na prática e multiplicando pelos 15 dias abrangidos por este apoio, e que correspondem ao período de maior consumo por causa do frio, este regime extraordinário traduz-se em ajudas entre 1,2 e 2,4 euros para pagar a fatura de janeiro da eletricidade. Considerando que uma fatura mensal para a potência contratada de 6,9 kVA poderá rondar entre os 40 euros para duas pessoas e 90 euros para uma família de quatro (e de acordo com as ofertas comerciais do último boletim do regulador), chegamos a um contributo modesto fica abaixo dos 10% da fatura mensal inicialmente noticiados, entre os 3% e 6%, apenas no caso da potência mais elevada, porque o dura metade de um mês.

Inicialmente admitiu-se que a medida poderia custar cerca de 20 a 25 milhões de euros, mas isso num cenário em que o apoio para o frio fosse aplicado a todo o mês de janeiro e não só aos primeiros 15 dias. Fonte oficial do Ministério do Ambiente admite que essa seria uma estimativa inicial de custos.

Dividindo aliás os oito milhões de euros pelos 5,2 milhões de agregados que serão abrangidos pelo apoio — a esmagadora maioria dos consumidores domésticos — dá cerca de 1,5 euros por cliente (agregado) e por mês.

O valor total dos apoios aprovados no quadro do frio e do novo confinamento ascende a 10,5 milhões de euros, ainda de acordo com o Ministério do Ambiente, com 2,5 milhões de euros adicionais a representarem a ajuda adicional que vai ser dada às famílias que estão na tarifa social e que, segundo o Governo, são cerca de 800 mil. Neste caso, o desconto previsto que se pretende é mesmo de 10% da fatura mensal e vai durar enquanto durar o confinamento geral. Por cada mês, o Governo estima um custo adicional de 2,5 milhões de euros, o que a dividir por 800 mil clientes dá pouco mais de 3 euros mensais.

O apoio extraordinário aos consumidores de eletricidade sai do Fundo Ambiental, instrumento que tem sido usado para financiar várias decisões políticas na esfera do Ministério do Ambiente. A principal receita deste fundo resulta dos leilões de licenças de CO2 por parte do Estado às indústrias poluidoras, mas também há verbas que resultam de impostos e contribuições sobre empresas.