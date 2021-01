A investigação criminal normalmente concretizada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vai passar a ser da responsabilidade da Polícia Judiciária (PJ) quando ele for extinto. É isto que revela o plano que Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, apresentou e distribuiu esta quinta-feira no Conselho Superior de Segurança Interna (CSSI), avança o Diário de Notícias.

As funções relacionadas com a verificação de passaportes, vistos, autorizações de residência e acolhimento de refugiados vão ser transferidas para uma nova unidade: o Serviço de Estrangeiros e Asilo (SEA). Todas as outras missões do atual SEF passarão para as mãos das forças que já existem, nomeadamente a PJ, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR), prossegue o Diário de Notícias.

À PSP caberá o controlo das fronteiras portuárias e aeroportuárias; e a expulsão de estrangeiros em situação ilegal ou com condenações judiciais. Quanto à GNR, herdará a responsabilidade pelas fronteiras terrestres e marítimas; e a participação em operações de controlos móveis na fronteira em parceria com as autoridades espanholas. Os pedidos de asilo, de nacionalidade, vistos e autorizações de residência serão geridos pelo SEA.

A reestruturação surge depois de um cidadão ucraniano, Ihor Homeniuk, ter morrido enquanto permanecia sob custódia do SEF nas instalações do aeroporto de Lisboa. Segundo o Diário de Notícias, a 21 de janeiro deve ser aprovada uma Resolução de Conselho de Ministros com a descrição das principais orientações para a reestruturação. Até à segunda quinzena de março, as alterações estarão concluídas.