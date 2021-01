Artigo em atualização ao longo do dia

A promessa vinha da véspera. Desafiada, no Twitter, a juntar-se a Marisa Matias na frente anti-Ventura do batom vermelho, Ana Gomes começou o sexto dia de campanha eleitoral a cumprir o prometido. Ia a caminho de Matosinhos, para uma reunião na câmara municipal, quando, no carro, publicou um vídeo a pôr batom, com a hashtag do momento: #VermelhoemBelem. Sem mais palavras.

O gesto ficou viral no Twitter depois de André Ventura ter feito um discurso inflamado com insultos contra os candidatos a Belém. A Ana Gomes chamou “contrabandista”, e sobre Marisa Matias disse que “não estava bem em termos de imagem” e que “pintava os lábios como se fosse uma coisa de brincar”. Foi o suficiente para iniciar uma frente unida anti-Ventura nas redes sociais, com várias personalidades — homens e mulheres, políticos e anónimos — a publicar fotografias com os lábios pintados.

Ana Gomes, que é de resto amiga de Marisa Matias, e que tem focado muito a sua campanha na valorização das mulheres e na igualdade de direitos, acedeu de imediato. “Prometo”, disse em resposta ao desafio que lhe foi lançado no Twitter. E assim, de lábios pintados de vermelho, juntou-se aos muitos deputados e dirigentes bloquistas que já tinham feito o mesmo, e também ao líder da JS, Miguel Costa Matos, que acrescentou na publicação um apelo: “Diz não ao machismo! Nenhum homem deve comentar as escolhas estéticas de uma mulher para a denegrir, muito menos para denegrir as suas ideias por associação”.

Prometo. — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) January 14, 2021

O dia de Ana Gomes prossegue por Matosinhos, onde vai também a um mercado municipal, neste que é o primeiro dia de confinamento generalizado. À noite terá uma sessão online com o coordenador do PAN, André Silva, e também com o ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos. Para já, contudo, segue com Marisa Matias na brigada anti-Ventura.