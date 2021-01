Na sua primeira edição totalmente digital, a maior feira de tecnologia do mundo foi invadida por produtos inovadores de combate à pandemia de Covid-19, como já era de esperar. Na plataforma virtual da CES houve espaço para um pouco de tudo, desde uma sanita touchless (sem necessidade de toque) a campainhas que detetam a febre, aos robôs que purificam o ar e às máscaras de alta tecnologia, como explica o Cnet. Fique a conhecer algumas destas novidades.

CleanAirZone

De acordo com a empresa que desenvolveu o projeto, o CleanAirZone é um robô que purifica o ar através de “microbióticos e enzimas naturais”, capazes de eliminar poluentes no ar, incluindo partículas de coronavírus. A ideia é eliminar o desperdício dos filtros descartáveis ​tradicionais e criar um ambiente mais sustentável e “verde” em casa.

Razer Project Hazel

Esta é talvez a máscara mais inteligente do mundo, pelo menos é o que garante a Razer. O produto ainda está em fase de desenvolvimento, mas promete ser uma máscara em plástico reciclado, totalmente transparente para permitir a leitura de lábios e a exibição de expressões faciais durante conversas e, ainda, com altifalantes que amplificam a voz. A empresa afirma que a versão final será capaz de filtrar 95% das partículas, incluindo as que são provenientes da Covid-19 e de outros agentes patogénicos comuns.

Ubtech Adibot-A

Projetado para andar por qualquer espaço de forma autónoma, o Ubtech Adibot-A irradia luz UV-C para desinfetar ambientes contaminados. O robô tem uma outra versão — o Adibot-S — que permanece estático, embora possa ser movido conforme as necessidades de cada espaço, uma vez que está assente sobre rodas. Veja o Ubtech Adibot-A em ação.

Frigorífico LG InstaView

Este não é apenas mais um frigorífico. A LG tem alguns truques na manga e o InstaView é a prova disso, com uma porta que se abre por comando de voz e um dispensador de água que usa raios ultravioleta para higienizar as bebidas. Este aparelho da marca sul-coreana poderá oferecer alguma paz de espírito em tempos de pandemia e atrair mais a atenção dos consumidores.

GHSP Grenlite

O GHSP Grenlite é um sistema de tratamento de raios ultravioleta para automóveis. O seu uso já foi vulgarizado em serviços de emergência e veículos comerciais, mas a empresa pretende expandir em breve o uso do Grenlite para os automóveis pessoais. Esta luz pode matar 99,9% dos vírus e bactérias presentes em superfícies expostas, incluindo agentes patogénicos mais difíceis de eliminar, como é o caso do novo coronavírus.

Sanita TouchlessKohler

A Kohler promete reinventar o conceito de casa de banho, implementando tecnologias inteligentes aliadas a um design luxuoso. Uma das novidades é uma sanita touchless, com um sensor na alavanca do autoclismo que dá a descarga com o aceno de uma mão, livre do toque e, por isso, mais segura no que se refere à transmissão de germes. Além disso, desenvolveu torneiras inteligentes que oferecem o mesmo tipo de interação sem toque.

PlottEttie

A Ettie, da Plott, é uma campainha de vídeo que dá um passo além dos outros mecanismos de segurança para casa. Este aparelho deteta a temperatura corporal da pessoa que solicita a entrada. Aqueles a quem seja detetada febre não passarão da soleira da porta. Esta tecnologia também deixa registado numa app a hora em que tocaram à campainha, a temperatura, e uma foto, de forma a tornar mais conveniente o rastreio de contactos. A Ettie também pode ser programada para contabilizar o número de pessoas que entrou, emitindo um alerta quando a lotação máxima aconselhável for atingida.