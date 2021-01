A mortalidade em 60 concelhos portugueses foi durante o mês de dezembro 1,5 vezes superior à média dos últimos cinco anos para o mesmo período, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Num boletim sobre o impacto da Covid-19 no território português, o INE assinala também que 61 por cento dos novos casos confirmados de contágio pelo novo coronavírus nos últimos 14 dias foram registados nas regiões Norte e Centro.

O “aumento exponencial de novos casos confirmados” a partir de 28 de dezembro culminou em 13 de janeiro com o maior número de novos casos a sete dias registado desde o início da pandemia: 61.273.

Entre 7 de dezembro de 2020 e 3 de janeiro, o número de mortes foi superior à média dos últimos cinco anos para o mesmo período em 225 dos 308 concelhos do país, onde se concentra 85% da população.

Nas regiões Norte e Centro, a média deste período foi 1,2 vezes superior ao período de referência.

Nas últimas duas semanas, a taxa de incidência de novos casos a 14 dias foi 1.011 por cada 100 mil habitantes, indica ainda o INE.

Em relação à incidência dos contágios, as sub-regiões do Cávado (916 casos por 100 mil habitantes), Terras de Trás-os-Montes (874 por 100 mil) e Alto Tâmega (851 casos) são as três mais afetadas nesse período.

Dados de 5 de janeiro indicam que nessa data havia 57 municípios com um número de novos casos superior ao limiar de 960 casos por 100 mil habitantes a partir do qual se considera que há um risco extremamente elevado, 19 deles na região Norte e 21 na região Centro.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 1.994.833 mortos resultantes de mais de 93 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 8.384 pessoas dos 517.806 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.